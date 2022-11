GfVip, ‘sembri un preservativo’: la battuta di Alfonso Signorini su Giulia Salemi divide il pubblico

Nell'ultima puntata in diretta del GF Vip, Alfonso Signorini si è lasciato sfuggire una battuta che non tutti hanno gradito

La puntata del GF Vip del giovedì sera in diretta su Canale 5 si è aperta non senza qualche gaffe da parte del conduttore.

Alfonso Signorini, infatti, ha voluto salutare subito Giulia Salemi (presenza fissa di quest’anno per portare in studio il “sentiment” degli utenti sui social) e commentare in modo colorito il suo outfit.

“Giulia questa sera mi sembri un preservativo” ha scherzato Alfonso, commentando l’abito succinto in latex di Giulia. In rete, la battuta non è piaciuta proprio a tutti.

“Pensavo che la battuta di Alfonso ad inizio puntata “sembri un preservativo, ti chiamerò Durex” fosse stata una cosa detta e pensata spontaneamente senza pensarci, una di quelle battute di cui ti penti. A quanto pare mi sbagliavo perché 2 ore dopo l’ha pure ripetuta” ha twittato un utente.

“Tweet di apprezzamento per la bellezza stratosferica di Giulia… Signorini ma quale preservativo, ha un’eleganza rara!” ha scritto qualcun altro.

“Che gran rispetto che ha per le donne Signorini, vero? Per un abito in latex “sembri un preservativo” le chiacchiere stanno a zero” ha twittato un altro spettatore. “Ma puoi dire a una ragazza “sembri un preservativo”? Chi ha riso per questa battuta?” ha chiesto qualcun altro.

