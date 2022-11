GF Vip, aumentano i casi COVID in casa? Gli autori costretti a censurare diverse frasi

I casi Covid nella casa del GF Vip hanno colpito tutti. Cosa succederà adesso? La puntata di lunedì 14 novembre andrà in onda?

La notizia che ha sconvolto i telespettatori del GF Vip è stata quella della positività al Covid di quattro concorrenti: i casi di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita stanno facendo spaventare un po’ tutti. Loro sono tutti contagiati ma la produzione ha fatto sapere che stanno bene. Ma cosa succederà adesso?

Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip? I dubbi dei telespettatori

Qualcosa non convince i telespettatori, specie in vista della puntata del GF Vip di stasera, 14 novembre. Secondo alcuni, i casi Covid nella casa sarebbero più di quelli ufficializzati e chi ne parla è stato censurato…

Ad esempio, Antonino Spinalbese è parso febbricitante e raffreddato, oltre che infreddolito e non in grado di sentire i sapori. Il suo tampone, però, sembra essere negativo… Anche Alberto De Pisis ha rivelato di non sentire gli odori. E Giaele, invece, ieri sera sembrava avere la febbre…

Poi, quando Sarah Altobello ha tossito mentre lavava i piatti, Edoardo ha esclamato: “Vai, eccone un’altra“. “No è il pulviscolo che mi ha dato fastidio – ha precisato lei – Guarda che ho il reflusso la mattina. È questo, non altro“.

Casi Covid al GF Vip: la produzione censura i concorrenti?

Daniele Dal Moro è particolarmente spaventato e ha chiesto ai coinquilini di stargli lontano prima dei risultati dei test. Si è addirittura costruito una sorta di mascherina fatta con una sciarpa.

Anche George Ciupilan ha cominciato a spaventarsi e a chiedere se fosse il caso di usare le mascherine.

Quello che però stupisce è il fatto che la produzione stia “censurando” ogni discorso sul Covid.

Daniele, ad esempio, a un certo punto si è chiesto: “vorrei capire cosa succederà a quelli fuori, in teoria il regolamento dice che non puoi stare fuori per più di 7 giorni“. Parole che sono state subito ‘censurate’, dato che telecamere e microfoni sono stati rivolti altrove.

Ad ogni modo, ai telespettatori appare piuttosto probabile che emergano nuovi casi, dato che i concorrenti (Daniele escluso) non fanno poi tanto per prevenire… Tra chi condivide il cibo e chi sta sempre appiccicato, cosa succederà?

La puntata di stasera andrà in onda? La decisione degli autori dopo i casi in studio e in casa

Nel frattempo in molti si chiedono addirittura se la puntata di lunedì 14 novembre andrà in onda. Il motivo risiede soprattutto nella questione Pamela Prati che, dopo l’ultima puntata e la sua eliminazione, è risultata a sua volta positiva al Covid-19.

Peccato che in studio abbia baciato Marco Bellavia, mentre Alfonso Signorini aveva baciato Sonia Bruganelli… Insomma, un giro di contatti che avrebbe potuto trasferire il virus anche fuori dalla casa, nel salottino luccicante delle dirette serali.

Nel frattempo, anche Ginevra Lamborghini ha dichiarato di non stare troppo bene, di sentirsi “malatina“, con il mal di gola e un po’ di granella in gola… e anche lei era in studio nella puntata di giovedì scorso. Insomma, non proprio il massimo delle rassicurazioni.

Ma quindi? Cosa accadrà? La puntata di lunedì andrà regolarmente in onda? Probabilmente, se Alfonso Signorini sarà negativo, sì. Anche se non ci dovrebbero essere nuove eliminazioni e nomination fino al rientro in gioco di tutti.

