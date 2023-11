Beatrice Luzzi porta i nuovi concorrenti del Grande Fratello a fare un tour della casa, ma sorprende Alex Schwazer in bagno. Cosa è successo?

Nella puntata del Grande Fratello del 20 novembre, sono entrati in casa alcuni nuovi concorrenti ai quali Beatrice Luzzi ha subito deciso di far fare il tour della casa… Peccato che proprio in quel momento Alex Schwazer fosse in bagno. Ma cosa è successo quindi? Andiamo a scoprire il momento imbarazzante che si è consumato tra le mura del reality show di casa Mediaset.

LEGGI ANCHE:– ‘Sono sgradevolmente sorpreso’, il figlio di Beatrice Luzzi sbotta dopo aver visto quella scena. Cosa scrive alla mamma sui social

Il momento imbarazzante: Beatrice Luzzi sorprende Alex Schwazer in bagno

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 19 novembre, mentre Ciro si è ritirato, sono entrati due nuovi concorrenti nella casa.

Si tratta di due habitué del panorama televisivo italiano, dato che il primo è Marco Maddaloni, judoka e già protagonista di diversi reality show, come L’Isola dei Famosi e Pechino Express. La seconda è invece Sara Ricci, attrice televisiva e cinematografica nota per la sua partecipazione a molte fiction e soap come Un posto al sole, che ha preso parte con Beatrice Luzzi a Vivere, tra il 1999 e il 2002.

Ebbene, proprio Beatrice Luzzi ha deciso di fare da padrona di casa, e di condurli in un breve tour tra le mura della villa più spiata d’Italia, portando i nuovi concorrenti a fare un giro insieme a Vittorio. A un certo punto si è sentita Bea dire “Questo è il bagno” e poi uno scoppio di risate di Marco e Sara…

Subito dopo, Beatrice ha aggiunto “E questo è Schwazer che c..a“.

Insomma, il momento imbarazzante di Alex Schwazer nel bagno del Grande Fratello è andato in onda in diretta… l’atleta altoatesino se la sarà presa?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy