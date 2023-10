Alex Schwazer usa la penna al Grande Fratello: il gesto non è piaciuto ai telespettatori del reality show. Cosa è successo?

Spuntano i sospetti su Alex Schwazer al Grande Fratello: il maratoneta è stato “beccato” dai telespettatori mentre faceva qualcosa che non li ha convinti pienamente (con una penna in mano). Le telecamere, infatti, lo hanno immortalato mentre stava facendo qualcosa che in altre edizioni sarebbe stato immediatamente sanzionato. Ma cosa avrà fatto prima della puntata del 30 ottobre?

Alex Schwazer usa una penna al Grande Fratello: i telespettatori protestano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Poco prima dell’inizio della puntata del Grande Fratello di lunedì 30 ottobre, Alex Schwazer è stato sorpreso a prendere appunti o a scrivere un biglietto, non lo sappiamo…

In molti hanno cominciato a protestare perché, nelle scorse edizioni del reality show, l’utilizzo della penna veniva immediatamente sanzionato. Il motivo? Quando si scrive, il pubblico non sempre riesce a leggere quello che c’è sul foglio, permettendo così di far circolare comunicazioni e pizzini sfuggendo al controllo dei telespettatori.

Qualcuno ha cominciato a sospettare che Alex sia stato ‘graziato’ dalla produzione, dato che subito dopo essere stato inquadrato è partita la pubblicità. La verità, però, è ben diversa…

Nell’edizione di quest’anno non è vietato usare la penna, a differenza di quanto avveniva invece gli anni scorsi. Qualcun altro ha fatto notare che però Alex è probabilmente innocente: come di consueto, stava scrivendo il suo quotidiano resoconto degli allenamenti… Un gesto molto importante per lui che è uno sportivo, anche se in molti non lo hanno gradito!

Il mistero della scritta sulla mano del marciatore altoatesino

Non è la prima volta che Alex Schwazer usa la penna in maniera indecifrabile. Qualche giorno fa, infatti, il concorrente aveva scritto qualcosa sulla sua mano, proprio nel corso di una delle puntate della settimana scorsa…

Qualcuno ha pensato che si trattasse di un’indicazione degli autori, altri di un promemoria destinato a se stesso… La verità non la sappiamo… Ma, come nel caso del biglietto, cosa aveva scritto Alex?

