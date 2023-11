Giampiero Mughini commenta il ballo sexy di Angelica al Grande Fratello, poi prova a metterci una pezza ma riesce a fare ancora peggio!

Nel corso della serata a tema Halloween andata in onda al Grande Fratello nella sera del 31 ottobre, Giampiero Mughini si era lasciato andare a un’affermazione su Angelica Baraldi che aveva fatto discutere tantissimo il pubblico del reality show di Casa Mediaset, tanto che qualcuno era arrivato a chiedere dei provvedimenti alla produzione. Ma cosa avrà mai combinato il celebre opinionista? E perché mai quello che ha detto è così grave? E, soprattutto, cosa è successo adesso che sembra avere addirittura rincarato la dose?

GF, Mughini e quella frase su Angelica Baraldi: “hai un futuro da z….a”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la festa di Halloween con costumi a tema indossati dai ragazzi del Grande Fratello la sera del 31 ottobre, Mughini ha commentato il costume indossato da Angelica. Il problema è che lo ha fatto in un modo non certo carino e gentile, dicendo: “Hai un futuro da zo…la grande così eh!”.

Angelica, imbarazzata, ha cercato di far finta di niente, mentre Ciro era intervenuto, dicendogli: “Ok adesso togliamo il vino da qui che è meglio“.

Ma la Baraldi si è poi sfogata con Vittorio Menozzi: “Mughini mi ha detto una frase che mi stava per venire da piangere. Lasciamo perdere, che è una cosa molto brutta. Lui era a tavola e mi ha detto una frase bruttissima e io ci sono rimasta malissimo. Non è molto delicato nelle sue uscite. Ma hai sentito bene cosa mi ha detto?”.

Mughini prova a metterci una pezza, spiegando il balletto sexy della Baraldi

La questione ha fatto tantissimo rumore, tanto che Mughini ha provato a metterci una pezza con la stessa Angelica… Peccato che lo abbia fatto a modo suo.

Innanzitutto ha detto che il balletto sexy fatto dalla ragazza, per lui “risulta volgare“, mimando con le braccia il movimento di apertura delle gambe della danza della Baraldi.

Mirko ha provato a dire: “Io penso che però la volgarità è una parola che va lontanissimo da Angelica“… E Mughini ha risposto: “Proprio per questo io glielo faccio notare. È vero che la volgarità è dell’occhio di chi guarda, però devi tener conto di quest’occhio. Capisci? Poi tu fai della tua vita, del tuo corpo e del tuo ballo quello che vuoi. A mio giudizio, per come tu lo fai, corri questo pericolo. Poi te ne puoi infischiare altissimamente…”

Che dite? La pezza è peggio del buco?

Ora, non sappiamo se le uscite infelici di Mughini c’entrino qualcosa o se sia dovuto ai bassi ascolti di questa edizione ma, a partire da fine novembre, qualcosa cambierà al Grande Fratello. Attualmente il programma va in onda due volte a settimana: il lunedì sera e il giovedì. Dal 27 novembre, tornerà invece Zelig, condotto come un tempo da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

In questo modo, il Grande Fratello andrà in onda solo il giovedì poiché il lunedì dovrà essere lasciato al celebre programma di cabaret. La decisione è arrivata dai piani alti di Mediaset… Sarà il colpo di grazia al reality show?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy