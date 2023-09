Stanno facendo discutere le parole di Anita Olivieri su Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello: ecco cosa ha detto e cosa potrebbe accadere.

Nella casa del Grande Fratello, sta facendo molto discutere la vicenda di Beatrice Luzzi, soprattutto in merito a quanto detto sull’attrice da parte di un’altra inquilina del reality show di Casa Mediaset: Anita Olivieri. La concorrente Nip ha infatti pronunciato alcune affermazioni sull’attrice che stanno facendo insorgere il pubblico a casa, anche perché a molti è venuto in mente il caso Marco Bellavia dello scorso anno. Ma cosa avrà detto di tanto terribile Anita? E, soprattutto, saranno ora presi provvedimenti nei suoi confronti?

LEGGI ANCHE:– GF, la frase su Napoli e la mancanza di storia culturale che scatena critiche: cosa è stato detto

Grande Fratello: le parole terribili di Anita su Beatrice Luzzi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi è finita nel mirino di alcuni concorrenti, specie dopo le varie discussioni di questi giorni. In particolare, dopo un diverbio con Rosy Chin durante il gioco “Il più”, la concorrente si è ritirata in giardino da sola. Della questione ha parlato Anita, dicendo: “Non mi sono accorta che stava piangendo. E, sono sincera, non so se mi sarei fermata. Però basta, lei attacca tutti… Ha continuato, continuato, continuato… quindi ti dico, a un certo punto forse tu devi rimanere da sola per renderti conto“.

Queste parole non sono affatto piaciute al pubblico a casa, tanto che su X sono in tanti i telespettatori che chiedono provvedimenti. Soprattutto in virtù del fatto che quest’anno l’edizione del Grande Fratello dovrebbe essere meno trash proprio per evitare le derive del GF Vip della scorsa stagione.

Provvedimenti nei confronti di Anita? Cosa chiedono i telespettatori

“Se il Grande Fratello è davvero diventato più severo, come dice, dovrebbe come minimo prendere un provvedimento. Lo fece l’anno scorso quando le regole erano più lasse. Ancor più DEVE farlo ora“, ha scritto una persona. Oppure: “Queste parole pronunciate da Anita nei confronti di Beatrice sono pessime di una bassezza allucinante. Superficiale al massimo questa ragazza e priva di empatia umana“.

In molti hanno fatto riferimento al caso di Marco Bellavia, con parole come “Anita non mi da buone vibes, ha già detto una frasina su Beatrice molto alla Lamborghini vs Bellavia… Mmm non mi piace“. Oppure: “Sono gli stessi discorsi che si facevano l’anno scorso su Marco Bellavia ,e anche quest’ anno i concorrenti li hanno scelti con la stessa empatia dei personaggi di Arancia Meccanica . E meno male che doveva essere un’edizione diversa e più UMANA“.

Insomma, dopo le parole di Anita su Beatrice al Grande Fratello, sono in tanti a chiedere un intervento diretto della produzione. Cosa succederà?

Che fine ha fatto Marco Bellavia? ‘Brutto ricordo di quella serata’: cosa fa oggi per vivere dopo il GF Vip

Marco Bellavia, intanto, dopo circa un anno dalle tristi vicende che lo videro protagonista al Grande Fratello, è tornato sui social, dove parla molto di sé.

Nei suoi ultimi post, lo si vede scrivere parole come “Ho una cicatrice sul mio sopracciglio destro. Un giorno la mostrerò. È un brutto ricordo di una serata andata storta dove sono stato coinvolto in uno spiacevole scontro con una persona ‘amica’ di illustri ‘amici’. Non posso dimenticare, si può solo perdonare…”

Perlopiù dà consigli volti al miglioramento e all’evoluzione personale, promuovendo il suo libro “Agenda consapevole universale: Sei e non più di sei“, uscito qualche giorno fa.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy