Beatrice Luzzi spiega a Sara Ricci tutta la dinamica sui suoi rapporti con Anita Olivieri: cosa avrà mai raccontato al Grande Fratello?

Al Grande Fratello, i rapporti tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri non sono mai stati particolarmente idilliaci, tanto che l’attrice ha deciso di fare un vero e proprio resoconto di quello che è accaduto a Sara Ricci, addossando ad Anita “la colpa di tutto“. Ma a cosa si sarà mai riferita Bea? Quale sarà la vera colpa di Beatrice?

Beatrice Luzzi parla di Anita: “è tutto merito suo”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre lavava i piatti insieme a Sara Ricci, al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha cominciato a lasciarsi andare su Anita Olivieri: “Sai Anita che mi ha detto da quando è entrata? Mi ha detto che lei scruta ma non si integra. Poi ha detto che origliamo. Poi ha detto che si sarebbe vergognata a essere mia figlia…”

“Addirittura?”, ha risposto Sara.

“Sì, in diretta. Ogni diretta ne ha detto una. Poi, all’inizio della storia con Giuseppe ha messo veleno dappertutto dicendo che io lo prendevo in giro, che io giocavo, che lui giocava e che in realtà lui era innamorato di Samira… e che io lo strumentalizzavo“, ha continuato Beatrice.

E poi: “Lo ha fatto fino ad aver rovinato il rapporto… tutto merito suo!”

Sara ha notato che a lei però Anita sta simpatica. E Beatrice ha risposto: “Mi sta tanto simpatica, non puoi capì. Lo so che lei è divertente e fa le battute. Però nei miei confronti lei è feroce. Ha rovinato l’amico suo“.

La conclusione della Luzzi è come sempre sul pezzo: “Ok, tu hai fatto male a me. Però l’amico tuo, quello, sono venti giorni che sta a piagne, e lo ha rovinato lei. Lei sulla coscienza ha la fine di questa storia. Lunedì scorso sono finalmente riuscito a nominarla perché prima era sempre immune per varie ragioni. Prima ancora non lo facevo perché era amica di Giuseppe e la volevo tutelare. Poi l’ha fatta veramente fuori dal vaso e appena ho potuto l’ho nominata“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy