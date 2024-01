Sembra che Anita Olivieri si sia lasciata sfuggire un commento decisamente poco gradevole sul diploma di Giuseppe Garibaldi. Ecco quale

Massimiliano Varrese e Anita Olivieri hanno da sempre suscitato nel grande pubblico sia apprezzamenti che tante critiche. In particolare Anita Olivieri che ha sviluppato un’amicizia importante con Giuseppe Garibaldi, uno dei grandi protagonisti di questo Grande Fratello 2023.

Nelle ultime ore gli spettatori del programma hanno notato un dettaglio particolare. Una conversazione avvenuta tra Massimiliano Varrese e Anita Olivieri proprio sul Garibaldi.

Infatti “Max” avrebbe detto: “Giuseppe ha fatto lo scientifico”. Al che Anita avrebbe replicato: “Seh, al bagno!”. Allora il pubblico è insorto sulla piattaforma X attraverso alcuni tweet e commenti alquanto indispettiti dopo le parole della Olivieri.

In molti infatti hanno considerato offensivo ciò che ha detto Anita e auspicano ulteriori provvedimenti per la prossima puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini.

Ecco quando Anita Olivieri aveva difeso Garibaldi dalle accuse di omofobia

Solo qualche giorno prima Anita aveva difeso Giuseppe Garibaldi da accuse di omofobia. Infatti in quell’occasione Grecia Colmenares, Stefano Miele, Anita e Giuseppe si erano riuniti in salone. E da lì una battuta di Garibaldi aveva scatenato Stefano contro Giuseppe e Anita a suo favore.

“Beppe non è assolutamente omofobo, viene solo da un piccolo paese, da una realtà diversa dalla tua, capisci? Non sto dicendo che è ignorante, ma che non ha a che fare tutti i giorni con queste cose, capisci?”.

Ecco che a quel punto sarebbe nato un piccolo screzio tra i due concorrenti.

“No, sembra che tu gli stia dando dell’ignorante” avrebbe replicato Stefano Miele. “Non gli voglio dare dell’ignorante, solo mettere in luce che in una piccola realtà non hai la stessa percezione delle cose come per chi proviene da Milano, una grande capitale economica. Non so se mi sono spiegata”.

Le dichiarazioni della Olivieri prima della puntata: “Non sono pronta a ulteriori mazzate”

Anche in quell’occasione il pubblico non aveva percepito così bene la “difesa” di Anita verso Giuseppe. La quale, invece, più che una difesa era parsa agli spettatori un’ulteriore offesa verso Garibaldi.

Alcuni commenti sulla piattaforma X infatti riportavano la clip sottolineando: “Ma come, Anita è autorizzata a dare a Garibaldi dell’ignorante, mentre se lo fanno altri succede il finimondo?”.

Dal canto suo, la Olivieri ha detto prima della della puntata di non sentirsi pronta a “ulteriori mazzate”.

“Ti ricordo che quello che è successo a me potrebbero tranquillamente farlo rivedere. Le cose succedono e poi si sommano, si sommano e così via… capito? Diventano sempre di più”.

Insomma, staremo a vedere cos’accadrà prossimamente nella casa più spiata d’Italia!