L’espressione di Anita Olivieri durante l’ultima nomination del Grande Fratello fa sospettare i telespettatori. Cosa ha fatto la concorrente?

Monta il sospetto dopo l’ultima puntata del Grande Fratello per via dell’espressione di delusione comparsa sul volto di Anita Olivieri nel momento dell’estrazione dei piramidali per la nomination. Nonostante la concorrente abbia estratto infatti il piramidale dorato il suo viso non era esattamente felice: il motivo sta nel fatto che le nomination non erano volte a salvare un concorrente ma a scegliere un altro coinquilino in vista della selezione di chi andrà in finale. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Alfonso Signorini l’ha svelato ai concorrenti soltanto dopo che Anita ha pescato il piramidale. Quindi, la sua espressione di delusione denota il fatto che la concorrente sapesse qualcosa in anticipo? i telespettatori ne stanno parlando sul web: andiamo a vedere quali sono i sospetti del popolo del pubblico del Grande Fratello.

Le strane nomination del Grande Fratello e l’ancor più strana reazione di Anita

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nell’ultima puntata del Grande Fratello, i concorrenti si sono trovati ancora una volta di fronte ai piramidali delle nomination, a cominciare da Anita Olivieri.

La concorrente ha pescato il piramidale dorato, che teoricamente avrebbe dovuta salvarla dalle nomination. La sua espressione, però, è parsa decisamente poco felice, in quanto il piramidale serviva ad altro, ovvero a scegliere tra gli altri coinquilini chi avrebbe lottato per finire in finale. Peccato che Alfonso lo abbia detto poco dopo, alimentando il sospetto che Anita lo avesse saputo in anticipo.

“Vabbè ma Anita evidentemente che era inc…ata nera perché ha preso il piramidale dorato perché sapeva già che era per il finalista?”, ha scritto una persona. E qualcuno fa notare che “già Anita ne parlava“, facendo intendere che la cosa fosse nota già da un po’ di tempo.

Secondo i telespettatori, dunque, quell’espressione di Anita, in pratica, ha smascherato questo dubbio. Ma alla fine chi lotterà per la finale?

Alla fine sono stati selezionati Rosy, Massimiliano, Beatrice e Grecia… Uno sconvolgimento totale di piani… sarà per questo che Anita ha fatto quell’espressione?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy