Gli ascolti del GF Vip sembrano essere drasticamente calati dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi. Ecco cos’è successo su Mediaset Extra

Il Grande Fratello Vip è uno dei reality show più amati e seguiti dal pubblico italiano, ed è trasmesso quotidianamente da Mediaset Extra, il canale del Biscione dedicato ai programmi di intrattenimento. Negli ultimi anni, il GF Vip ha registrato un grande successo, con un alto tasso di ascolti e un’ampia partecipazione del pubblico. Ma qualcosa sembra essere cambiato.

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Daniele e la proposta a Oriana appena uscirà dalla casa: cosa ammette durante una diretta social

GF Vip: calano gli ascolti dopo l’eliminazione di Antonella?

Tuttavia, l’eliminazione di Antonella Fiordelisi ha suscitato una certa preoccupazione tra i fan del programma, poiché sembra che il numero di telespettatori che seguono la diretta giornaliera del GF Vip su Mediaset Extra sia sceso notevolmente.

Secondo i dati di ascolto, prima dell’eliminazione della schermitrice, il canale Mediaset dedicato al reality show si attestava intorno al 7% dello share pomeridiano. Una cifra che sembra essere precipitata proprio dopo l’addio di Antonella.

Addirittura, dopo la sua eliminazione, il programma è arrivato ad essere il peggiore di Mediaset, scendendo anche allo 0,01% di share, pari a circa 300 spettatori.

Ci sono molte ipotesi sul perché tutto questo sia accaduto. Alcuni sostengono che dipenda dall’addio di Antonella, accompagnato anche dall’eliminazione di altri concorrenti molto seguiti, come il suo fidanzato Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Altri, invece, ritengono che si tratti di un fenomeno temporaneo, dovuto alla concorrenza di altri programmi o eventi.

In ogni caso, ciò che è certo è che il calo di ascolti del GF Vip su Mediaset Extra può essere un segnale di preoccupazione per la produzione del programma. Sebbene sia normale che i reality show subiscano fluttuazioni di audience durante il corso della loro messa in onda, non è ancora chiaro se la fine dell’epoca d’oro del GF Vip sia davvero arrivata. Tuttavia, è evidente che la produzione del programma dovrà fare uno sforzo per comprendere le esigenze del pubblico e cercare di soddisfarle al meglio, per garantire il successo e la longevità del reality show.

Antonella Fiordelisi in studio: in puntata ci sarà anche Edoardo? Cosa sappiamo della puntata del 27 Marzo

Nel frattempo cominciano a diffondersi numerosi rumors in occasione della puntata di lunedì 27 marzo. Pare che Antonella Fiordelisi non sarà in studio, mentre altri suoi fan sostengono che parteciperà…

Mentre la sua presenza resta un mistero, su Twitter è andato in tendenza un altro hashtag, #edoinstudio. Ci sarà Edoardo Donnamaria? Signorini sarà riuscito a convincerlo? Cosa succederà?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy