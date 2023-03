L’avvocato Bernardini de Pace spiega eventuali risvolti legali per gli squalificati di questa edizione del GF VIP

Il nuovo percorso del Grande Fratello Vip, che da qualche settimana ha decisamente cambiato marcia, a causa di toni scorretti e spesso un pò troppo sopra le righe, ha suscitato molte discussioni, così come le squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

La nota avvocata Annamaria Bernardini de Pace è intervenuta nell’ultima puntata di Casa Pipol, dichiarando di essere contraria a queste ultime squalifiche.

Bernardini de Pace ha infatti spiegato la sua opposizione al cosiddetto “politicamente corretto”, affermando che tutto ciò elimina la spontaneità, l’umorismo e l’ironia, e ha criticato il moralismo. Ma non solo.

L’avvocato ha inoltre suggerito che se uno squalificato dal gioco del GF Vip volesse fare causa, potrebbe richiedere un risarcimento, aprendo così lo scenario su possibili conseguenze legali per gli ex concorrenti e per la produzione del programma.

Oriana e Tavassi approfittano dell’assenza di Nikita per… Il gesto che sicuramente sará mostrato nella prossima puntata

Intanto Oriana non ha perso occasione per prendere nuovamente in giro Nikita Pelizon (e il suo accento). Alla finalista le ha dato fastidio il suo essere assente al gioco “obbligo e verità” per giocare a biliardo con Milena Miconi.

“Nikita stava giocando a biliardo con Milena e le tre finaliste più Tavassi cosa potevano fare se non prenderla in giro per l’ennesima volta imitando il suo accento? Sempre più pessimi ed incommentabili” ha scritto un utente su Twitter.

Quasi sicuramente, nella prossima puntata del GF Vip si parlerà di questo episodio.

Foto: Kikapress