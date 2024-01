Beatrice Luzzi interviene a gamba tesa contro gli autori del Grande Fratello: l’attrice romana ne parla con Vittorio Menozzi (ma viene censurata).

Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ne spara una fortissima contro gli autori e la produzione del programma per via di quello che mostrano durante le puntate serali del reality show di Casa Mediaset. L’attrice romana, in particolare, ha deciso di lamentarsi con Vittorio Menozzi dell’argomento, dicendo però forse un po’ troppo sulla questione, pur esprimendosi senza peli sulla lingua. Ma cosa avrà mai detto a riguardo?

Beatrice Luzzi contro gli autori del Grande Fratello: cosa ha detto a Vittorio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel pomeriggio, al Grande Fratello, Beatrice stava parlando con Vittorio, trovando delle parole non certo carine per gli autori del Grande Fratello.

“Certo che se ci fossero dei professionisti, si renderebbero conto che siamo delle macchine, degli strumenti“, ha esordito l’attrice.

E Vittorio le ha dato manforte: “Guarda, io me ne sono accorto da come hanno montato certe cose, mica mi hanno risparmiato molto?”

A quel punto, però, la regia ha staccato l’audio della conversazione… Insomma, pare proprio che Beatrice abbia colto ancora una volta nel segno. Se ne parlerà anche in puntata? Difficile che succeda, ma quel che è certo è che la Luzzi ora sta in campana sull’argomento!

Rita dalla Chiesa svela le amicizie influenti di Beatrice: cosa dichiara sui social

Nel frattempo, però, in molti hanno notato un intervento di Rita Dalla Chiesa su Beatrice Luzzi. Nella faida con Perla Vatiero, quest’ultima ha detto: “La differenza fra me e te è che io ho degli amici“.

Parole alle quali Rita ha risposto: “Lei (Beatrice, ndr) ha come amici Aldo Cazzullo, Don Ciotti, Nando dalla Chiesa. Intellettuali, giornalisti, persone che si battono ogni giorno nel sociale, contro tutte le mafie. Gli amici li ha, eccome“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy