Beatrice Luzzi fa scoppiare il jolly gate per quello che ha detto a Giuseppe Garibaldi? Scopri cosa hanno scoperto i telespettatori del GF.

Scoppia il “jolly gate” al Grande Fratello: protagonista è Beatrice Luzzi, che ora viene accusata di aver mentito in diretta. Il motivo? Secondo molti, l’attrice non l’avrebbe raccontata giusta ma i fan della concorrente del reality show di Casa Mediaset stanno accorrendo in massa per difendere la loro beniamina. Ma cosa sarà mai accaduto nel corso dell’ultima puntata del programma prodotto da Endemol Shine Italy? Andiamo a scoprirlo insieme.

Beatrice Luzzi e il jolly gate: cosa è successo durante l’ultima puntata del Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 27 novembre, Giuseppe Garibaldi ha accusato Beatrice di aver aver detto di avere un secondo jolly, facendo intendere che si trattasse di Vittorio: “Non so se lo sta facendo per ripicca, per gioco o per farmi ingelosire ma mentre ballavamo, mi ha detto ‘Tu sei stato un jolly, se non ti muovi passo al secondo’”.

Sui social, però, mentre piovono le accuse nei confronti dell’attrice, c’è chi sta provando a dimostrare che Bea voleva dire ben altro.

Lei ha negato di averle pronunciate, accusando a sua volta Giuseppe: “Questa è una bugia, è diffamazione. Vittorio non è un jolly. È una persona di altissimo livello”. La verità, però, è che esiste effettivamente una clip nella quale Beatrice Luzzi parla con Giuseppe di un “secondo jolly“.

“‘tacci tua. Ho giocato il jolly, mi hai fatto giocare il jolly con te e guarda come è finita. Sono incazzata nera con te. Ho giocato il jolly e non posso giocarne nessun’altro“, aveva detto Bea a Giuseppe. E poi ancora: “ho un jolly solo e ho pensato che forse posso anche farmi un secondo jolly”. E qualcuno dice che esiste un frame nel quale Bea indica Vittorio…

Ma, nel frattempo i suoi fan si sono mobilitati, difendendola e sostenendo che lei aveva semplicemente ripetuto le parole di Giuseppe e che in realtà voleva dire ben altro. E che è stato lui, e non Beatrice, a mettere in mezzo il discorso del jolly.

Quale sarà la verità? Queste clip verranno fuori nel corso della prossima puntata?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy