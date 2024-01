Beatrice Luzzi isolata anche in cucina? Un gruppo di concorrenti del Grande Fratello ha deciso di non mangiare più se cucina lei.

Scoppia una nuova polemica al Grande Fratello, per via del fatto che Beatrice Luzzi si ritrova praticamente isolata da tutto il gruppo, sia nei momenti collettivi che addirittura in cucina, dato che pare che un nutrito insieme di ragazzi si rifiuti di mangiare quando cucina lei. Ma cosa sta succedendo in casa? Questo clima così terribile nei confronti di Beatrice a cosa porterà? Ci saranno anche dei provvedimenti da parte della produzione?

Grande Fratello: Beatrice Luzzi isolata in cucina? Cosa è successo a tavola?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Un nutrito gruppo di concorrenti del Grande Fratello ha in qualche modo “isolato” Beatrice Luzzi.

A cena, ad esempio, Rosy ha cucinato per Letizia, Anita, Giuseppe e Paolo, mentre tutti lanciavano frecciatine a Bea, chiamandola “la Roxana“. Anche Masella ha confessato: “La cena la fa la rossa“. Un riferimento al fatto che, se cucina la Luzzi, loro non mangiano e preferiscono farlo separatamente dagli altri.

“Loro vogliono che la cena la fa Rosy perché se lo fa Bea loro non mangiano ! Che schifo che fanno“, ha commentato una persona. E un’altra, taggando Alfonso Signorini, ha scritto “basta è ora che ste persone vengano riprese“.

In effetti, i provvedimenti potrebbero essere una buona idea, anche in virtù del fatto che Giuseppe Garibaldi ha nascosto del cibo “per non far mangiare i nuovi” e che Massimiliano Varrese pare abbia etichettato gli ingredienti per decidere chi possa toccarli o meno. La cosa peggiore, ovviamente, è che Beatrice Luzzi appare sempre più isolata… verranno presi davvero provvedimenti?

