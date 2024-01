Beatrice Luzzi ha deciso di tornare a casa e di lasciare il Grande Fratello? Sembra di sì, almeno stando a un messaggio lanciato al figlio in diretta.

Sembra che Beatrice Luzzi abbia deciso già di voler tornare a casa e di non voler restare oltre nella casa della diciassettesima edizione del Grande Fratello. Ma per quale motivo pare che la concorrente abbia scelto di abbandonare il reality show? E, soprattutto, quando lo farà (se lo farà davvero)? Tutte domande che si affollano nella mente dei telespettatori dopo le affermazioni fatte all’interno della casa dalla stessa Beatrice. Andiamo a scoprirle insieme.

Beatrice Luzzi lascia la casa del Grande Fratello?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In serata, rivolgendosi probabilmente al figlio Elia, si è sentita Beatrice dire: “No Eli, non usciamo ad Aprile. Dove sei amore? No, cucciolo, mamma esce a Febbraio”.

Il motivo è presto detto, data la cancellazione di Temptation Island Winter, si vocifera che il Grande Fratello possa prolungarsi praticamente fino a dopo Pasqua.

Per questo motivo, il desiderio di Beatrice di abbandonare la casa ha fatto subito scatenare tantissimi telespettatori che hanno cominciato a scrivere messaggi per lei sui social.

Tra un “Rossa non fare scherzi, tu da quella casa uscirai solo da vincitrice” e un “No no devi stare lì fino alla fine hai capito ? Devi spegnere le luci della casa“, c’è anche qualcuno che si auspica l’uscita di Bea. Ma per il suo bene: “Io spero tanto che lei esca per la sua salute mentale… e manda a quel paese il GF con tutti i suoi autori, che se lo guardano loro sta pagliacciata“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy