Un messaggio di Beatrice Luzzi sta facendo discutere moltissimo i telespettatori del Grande Fratello per via di un paragone non proprio azzeccato sul giorno dell’11 settembre e dell’attacco terroristico alle torri gemelle del 2001. La questione sta interessando tantissimo i fan del reality show di Casa Mediaset, molti dei quali hanno cominciato a prendersela contro l’attrice romana, accusandola di aver messo sullo stesso piano una tragedia internazionale e un programma di intrattenimento. Ma cosa avrà mai causato Bea con quelle parole? Era davvero così pesante la sua affermazione? Andiamo a scoprirlo insieme.

Grande Fratello: scoppia il caso “Torri gemelle” su Beatrice Luzzi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Beatrice Luzzi ha ricevuto un aereo nel pomeriggio, con uno striscione che recita: “BL ❤️ Nostra regina dall’11/09“, dove 11 settembre è il giorno d’inizio dell’edizione attuale del reality

La sua risposta è stata: “Grazie ragazzi! Dall’11 settembre. Certo che è una data importante l’11 settembre. Sono contenta che abbia trovato una nuova formula questo 11 settembre, che rappresenti qualcos’altro per noi italiani. L’inizio di questa edizione così edificante per tutti noi, perché alla fine stiamo tutti crescendo. Spero che stiamo crescendo tutti. Io personalmente vi annuncio che non soffro più…”

Il messaggio è stato tagliato lì dalla regia ma, nel frattempo, ha scatenato una serie di polemiche anche per via del fatto che, nelle sue dichiarazioni, Beatrice ha fatto un paragone non proprio azzeccato sulla data dell’attentato alle Torri gemelle.

I detrattori di Beatrice Luzzi, e in particolare i fan di Perla Vatiero, hanno però cominciato a fare polemica sulla questione, tra un “Per Beatrice Luzzi, gli italiani non ricorderanno più l’11/09 l’attentato alle torri gemelle, ma il suo ingresso al GF! Si commenta da sola ultimamente” e un “Beatrice e fan l’11 settembre nella storia sarà sempre la giornata in memoria delle vittime uccise nell’attentato alle torri gemelle. Non c’è nessun’altra ‘nuova formula perché questa data rappresenti qualcos’altro per gli italiani‘. Rispetto e meno presunzione“. O ancora: “Gli italiani ricorderanno l’11 sett sempre per “Attacco alle torri gemelle” sicuramente non per il GF e per lei“.

Inutile dire che i fan di Beatrice hanno risposto a tono, tra un “Ma i Perletti che collegano la censura di Bea alla strage delle torri gemelle dicendo sia corretta? Dunque se fossi nata l’11/09 non posso dire di essere felice e sia un giorno importante per me perché storicamente parlando c’è stata una strage al contempo?” e un “I perletti oggi ci insegnano che l’11 settembre può essere ricordato solo come giorno brutto per la strage delle torri gemelle…quindi se per voi quel giorno rappresenta anche un qualcosa di bello non potete essere felici avete capito?“, c’è chi argomenta “Beatrice intendeva un evento più leggero l’inizio del GF dove lo vedete il paragone con le torri gemelle. Voi non state bene,ormai ogni cosa che dice la strumentalizzate a piacimento perché vi sta sul c…o“.

Ma a far infuriare i fan di Beatrice Luzzi non è soltanto la storia delle Torri Gemelle, ma anche un gesto di Massimiliano Varrese.

L’attore e Guru della casa ha fatto un gesto bruttissimo nei confronti della coinquilina. Beatrice voleva un pezzo d’ananas ed essendo finito, Giuseppe gliene ha dato qualche pezzo dal suo piatto.

Varrese ha cominciato a far polemica con Garibaldi, reclamando che quell’ananas invece fosse il suo, prendendosela tantissimo con il coinquilino. Giuseppe ha scambiato i piatti e l’ha presa a ridere, ma l’atteggiamento di Massimiliano sembra non essere piaciuto ai telespettatori.

