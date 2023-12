Brindisi a Beatrice Luzzi al Grande Fratello ma non tutti sembrano essere così convinti: ecco che cosa è successo in serata?

Va in scena un momento particolare al Grande Fratello, nel momento in cui è stato proposto un brindisi a Beatrice Luzzi, costretta ad uscire temporaneamente per problemi personali. In molti hanno infatti notato che qualcuno, tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia, pur avendo sollevato il bicchiere per Bea, non è parso particolarmente convinto. Di chi si tratterà mai? E cosa è successo?

Grande Fratello: il brindisi a Beatrice non convince tutti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Come ormai è noto a tutti, Beatrice Luzzi è uscita temporaneamente dalla casa del Grande Fratello per motivi personali, legati probabilmente alla salute del papà. Per questo motivo, a cena durante la serata di ieri, Fiordaliso ha proposto un brindisi a Beatrice, nel quale diversi concorrenti hanno detto la loro. Ad esempio, Vittorio ha detto “ti vogliamo più incandescente di prima“, mentre si è sentito Marco Maddaloni aggiungere “speriamo che è tutto a posto“.

“La faccia di Rosy dice tutto”: i commenti dei telespettatori dopo il brindisi di Fiordaliso

Nel frattempo, però, in molti hanno notato la faccia di Rosy Chin che, seduta accanto a Fiordaliso, durante il brindisi non ha fatto alcun cenno di sorriso. Anzi, è rimasta molto accigliata. Tanto che qualcuno ha scritto: “La faccia di Rosy dice tutto“.

Subito dopo il brindisi, tra l’altro, Rosy si è alzata ed è corsa a parlare con un altro “nemico” di Beatrice: Massimiliano Varrese. Tanto che qualcun altro ha scritto: “Ecco chi è la manipolatrice che appena sente il nome di Bea va dal Guru“… Sarà davvero così?

