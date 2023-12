Sembra che ci sia un vero e proprio “giallo” nella casa del grande fratello. Per molti si tratta di una parola in codice. E’ davvero così?

La casa del Grande Fratello è da sempre piena di “stranezze” da parte di alcuni concorrenti. In particolare quest’edizione è stata subissata di commenti da parte dei telespettatori. Negli ultimi giorni al Grande Fratello sta succedendo qualcosa di davvero singolare. Capitano alcune frasi particolarmente fuori luogo.

Il significato del colore “giallo” per i gieffini

In particolare un momento di scambio di battute che i telespettatori faticano a decifrare. Infatti alcuni concorrenti nominano il colore “giallo” e lo fanno senza un motivo preciso. I telespettatori però si sono accorti di un dettaglio particolare. Quasi segreto, potremmo dire. Questa parola in codice “giallo” viene usata quando uno degli inquilini parla di argomenti “insidiosi”.

Per esempio “giallo” può fare riferimento a contratti, concorrenti eliminati, ma anche Beatrice Luzzi e il suo possibile ritorno. Per questo motivo sui social alcuni utenti hanno cominciato a parlare di censure decise magari dagli stessi concorrenti. “Giallo” quindi sarebbe un nuovo modo di comunicare tra loro ma senza essere ripresi dalla produzione.

Peccato che i telespettatori più attenti abbiano come decifrato questo nuovo codice tra gieffini. Vi riportiamo un esempio. L’episodio sarebbe accaduto proprio mercoledì sera. Infatti Anita e Fiordaliso discutevano dell’uscita di Beatrice. La Olivieri si è chiesta come faranno ad andare avanti con il reality senza la Luzzi. “Oddio dite che non torna? Secondo me torna” ha detto.

“Qui come fanno a fare il programma senza di lei?“. Rosy Chin con tono fermo e quasi da rimprovero ha avvisato le due amiche. “Ragazze, giallo!” ha mormorato. La stessa cosa è accaduta con Perla. Infatti mentre la gieffina stava parlando dell’improvvisa uscita della Luzzi è stata ripresa. Ma chi è stato a riprenderla? Proprio Giuseppe Garibaldi.

“Che colore ti piace? Il giallo?” ha esclamato. Tanti telespettatori si sono chiesti il motivo. E anche se non sarebbe più sensato dire ‘ragazzi cambiamo discorso e speriamo che Bea torni‘?. Snocciolando i colori dell’arcobaleno è ovvio che da casa chi segue il programma pensi ad un’autocensura. A meno che i concorrenti non abbiano perso il lume della ragione(?)

Il pensiero dei telespettatori sui gieffini coinvolti nel “giallo” della casa

“Comunque usano i colori ogni volta che si sta affrontando un tema da censure. Tipo qua Rosy dice giallo. E prima Giuseppe dice a Perla ‘quale colore ti piace” è stato uno dei commenti online. Per poi seguire con: “L’unica cosa che noto in questo video è la cuoca che non vuole parlarne per paura di un richiamo. Lei dice “giallo”. Sapete il gioco che fanno quando devono cambiare discorso? Che colore ti piace?”.

Inoltre molti avrebbero anche espresso un certo disappunto. “Ah! Hai capito, quando qualcuno del gruppo inizia a dire qualcosa che non dovrebbe, un altro lo blocca accennando un colore. L’ha fatto Rosy con Anita dicendo semplicemente giallo. Ma l’ha fatto anche Gius con Perla chiedendole che colore le piacesse mentre parlava sull’uscita di Bea”.

Insomma, c’è da dire che sui social i commenti si sprecano. Soprattutto perché i telespettatori sembrano non apprezzare queste autocensure. Non solo: si sentono presi in giro. Sbeffeggiati. Come se anche la produzione fosse complice di queste autocensure. Staremo a vedere come si evolverà la questione. E soprattutto, staremo a vedere se verranno presi dei provvedimenti nelle prossime puntate!