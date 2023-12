Chiara Ferragni come Soumahoro: il video di scuse e il look sottotono dell’influencer e del politico sono stranamente simili.

La storia del “pandoro” di Chiara Ferragni è ancora sulla bocca di tutti, tanto che ora la discussione si è spostata dalla vicenda in sé al video di scuse pubblicato dalla più celebre degli influencer italiano. Tra le immancabili polemiche, la fondatrice di The Blonde Salad finisce nell’occhio del ciclone anche a causa del look compassato sfoggiato nel video pubblicato sui social. E in molti hanno trovato somiglianze con altri filmati simili, anche per il contesto in cui sono stati realizzati.

Chiara Ferragni: il video di scuse ricorda un altro filmato di un politico italiano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel video di scuse per la vicenda del “pandoro griffato”, Chiara Ferragni ha annunciato una donazione di un milione di euro al Regina Margherita, riconoscendo di aver fatto un errore di comunicazione.

Ad ogni modo, dichiara ancora di aver agito in buona fede e di essere decisa a impugnare la decisione dell’Antitrust.

Fin qui nulla di particolare, se non fosse che in molti hanno notato il suo look compassato, dato che Chiara indossa una felpa grigio chiaro che ricorda un altro video di scuse. Stiamo parlando di quello di Aboubakar Soumahoro, il deputato ed ex sindacalista coinvolto dalla procura di Latina in un’inchiesta sulle coop attive nell’accoglienza dei migranti gestite dalla compagna e dalla suocera.

Il video di Soumahoro e quello di Chiara Ferragni sono molto simili: colori grigio chiari, lacrime, stile del messaggio. Che si siano fatti dare consigli dalla stessa persona?

Ferragni, la stories ‘frecciatina’ di Wanna Marchi sulla vicenda del pandoro: lei se la ride

Wanna Marchi, intanto, ha pubblicato una vignetta nelle sue Instagram Stories, nella quale Chiara Ferragni con il pandoro in mano viene paragonata a lei ai tempi delle televendite. La sua è una Instagram Stories piena di risatine… possiamo dire che l’ha presa con ironia!

