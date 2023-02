GF VIP, Daniele zittisce Nikita: lei imbarazzata per quanto successo in cucina davanti a tutti

Al GF Vip, Nikita ha cercato di coinvolgere Daniele in un gioco che non gli è piaciuto: la reazione di Dal Moro l’ha lasciata in imbarazzo davanti a tutti.

Al GF Vip è andato in scena un momento nel quale in molti sono rimasti un po’ male per una risposta data da Daniele a Nikita. Mentre erano in cucina con gli altri concorrenti del reality show di casa Mediaset, infatti, la Pelizon ha cominciato a incalzare il coinquilino. Ma cosa gli avrà detto per farlo irritare in quel modo?

GF Vip: Nikita incalza Daniele, la sua reazione fa discutere

Partiamo dal principio, ovvero da quando Nikita si è messa ad osservare Daniele, intento a preparare da mangiare nella cucina della casa del GF Vip. “Dani, com’è?”, ha chiesto lei. E lui: “Tranqui“.

A quel punto Nikita ha cominciato a chiedere: “Vuoi che andiamo in piscina?” Al “no no” di Daniele ha continuato: “Aspetti domani e vai in confessionale?”. E lui ancora, in maniera decisamente categorica: “No, non aspetto nessuno e soprattutto non parlo più con nessuno“

La conversazione tra i due è proseguita con la Pelizon che ha cercato di forzare la mano, cercando di coinvolgerlo in un gioco che lui non ha affatto gradito.

Nikita lo ha infatti guardato per un po’ e poi ancora: “Lo avevi già detto la scorsa settimana e non hai rispettato questo giuramento. Te lo scrivo sulla mano“. Poi ha fatto una risatina isterica mentre Daniele la ignorava in silenzio, visibilmente infastidito.

In molti hanno notato l’insofferenza dell’ex tronista di fronte alle domande della coinquilina. C’è chi crede che c’entri qualcosa l’avvicinamento tra Nikita e Martina Nasoni, chi invece non se lo spiega…

E c’è anche chi è felice per il fatto che Daniele abbia in qualche modo “messo al suo posto” Nikita, visibilmente imbarazzata dopo che lui ha cominciato ad ignorarla e a smettere di risponderle. La scelta ha suscitato l’entusiasmo dei fan del ragazzo e ha lasciato perplessi quelli di lei.

Tuttavia, altri hanno sottolineato che la reazione di Daniele è stata troppo secca e poco diplomatica, evidenziando una certa arroganza e sufficienza. Alcuni hanno anche messo in dubbio la sincerità di Dal Moro, sottolineando che potrebbe essersi comportato in questo modo solo per impressionare e “darsi un tono”.

Daniele lascia il reality: stanotte ha svelato a Oriana cosa accadrà nelle prossime ore

L’insofferenza di Daniele è dovuta per lo più all’ingresso di Martina Nasoni nella casa del GF Vip, anche perché Oriana ha svelato alcune cose su Dal Moro e sul suo stato d’animo in costante peggioramento, arrivando a raccontare che il concorrente abbia in mente di uscire dal gioco.

La Marzoli ha infatti svelato a Luca Onestini e ad Alberto di aver sentito Daniele parlare in confessionale. Lì quest’ultimo avrebbe espresso il suo desiderio di andarsene dal GF Vip.

Daniele sarebbe infastidito dal fatto che, dopo quello che è successo 4 anni fa al Grande Fratello, starebbero cercando di farlo apparire come una persona poco piacevole per via degli atteggiamenti e dei racconti di Martina, svelando addirittura che sua sorella aveva ricevuto minacce di morte a causa di questa situazione.

Tutto ciò ha ovviamente colpito Daniele, che starebbe minacciando di uscire dal reality show proprio a causa di ciò che sta accadendo e nel ricordo di quello che è accaduto anni fa. Oriana, però, ha affermato che non glielo permetterà e farà di tutto per evitarlo. Ci riuscirà?

