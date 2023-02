GfVip, ‘le saltiamo addosso…’: la frase di Attilio contro Oriana. Verranno presi provvedimenti?

Su Twitter molti utenti si stanno lamentando per determinate affermazioni rivolte da alcuni concorrenti nei confronti di Oriana

I seguaci dell’attuale edizione del GF Vip si stanno lamentando sui social per una frase pronunciata nelle ultime ore da Attilio Romita.

L’episodio è avvenuto nella camera da letto degli uomini, dove Daniele, Antonino, Andrea e Attilio stavano pensando a un modo per far parlare tra loro Daniele e Oriana.

I due si piacciono ma Daniele sembra voler evitare con tutte le sue forze un ulteriore coinvolgimento con la ragazza. Per gli altri coinquilini la coppia dovrebbe finalmente chiarirsi una volta per tutte su ciò che è accaduto nelle ultime settimane.

Attilio ha proposto la sua idea ad Antonino, dicendo: “Noi ci mettiamo qua nel corridoio, lui le dice “senti ti voglio parlare senza telecamera” e appena è buio quando entra le saltiamo addosso”.

La frase, seppur pronunciata con toni scherzosi, non è affatto piaciuta e adesso in tanti si chiedono se verranno presi provvedimenti contro il giornalista.

“La frase di Attilio su Oriana non deve passare inosservata perché incita alla violenza”, “Le cose dette da Attilio, Daniele e Antonino, ridendo e scherzando alludono a una violenza “ hanno specificato alcuni utenti su Twitter.

GfVip, Antonella, Antonino e Daniele sul letto: le parole gravi dette contro Oriana. Faranno vedere le immagini in puntata?

Come se non bastasse, ci sarebbero state altre affermazioni di dubbio gusto nei confronti di Oriana. Nel confidarsi con Antonella, Daniele ha infatti affermato che “io non metto in dubbio che possa piacergli io, che possa piacergli Antonino ma è proprio quello il problema”, e Antonella ha risposto: “è una cosa… tra amici praticamente”.

“Che vergogna”, “Come fate da donne a difendere una persona del genere?” “Oriana dovrebbe vedere la clip con Antonella, Antonino e Daniele sul letto lunedì prossimo” hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy