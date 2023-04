Daniele Dal Moro si è presentato a Cinecittà per aspettare Oriana Marzoli fuori dagli studi del GF Vip dopo la conclusione della finale. Ecco cosa è successo

Ieri sera, Daniele Dal Moro si è recato a Cinecittà, anche se non era stato invitato a partecipare al parterre dei vip eliminati del GF Vip, per via della sua espulsione dal programma: l’obiettivo del suo viaggio è stato quello di aspettare Oriana Marzoli fuori dagli studi dopo la finale. Ma cosa è successo tra i due al termine della puntata?

Daniele Dal Moro aspetta Oriana dopo la finale del GF Vip

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Daniele si è presentato fuori dagli studi del GF Vip in un van nero sul quale era scritto “vas a flipar“, che significa “spaccheremo / ci divertiremo“. Inutile dire che Oriana, quando lo ha visto, gli è saltata subito addosso abbracciandolo forte, tanto da aver scatenato il giubilo dei fan del reality show di casa Mediaset.

“Quando vinci tutto senza aver vinto. Solo lei poteva“, ha commentato una persona.

Ma la cosa più stupefacente è stato l’inseguimento che ha visto protagonista il loro van… Alcuni fan della concorrente di origine venezuelana, infatti, si sono lanciati dietro il furgoncino sul quale stavano Daniele e Oriana! Un momento che ha fatto volare tantissimo!

Oriana che vuole restare con Luca Onestini dopo la puntata: cosa gli ha chiesto la spagnola davanti a tutti

Nonostante quello che è successo tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli dopo la puntata finale del GF Vip, sui social ha cominciato a girare un video nel quale si vede proprio la concorrente di origine venezuelana che chiama Onestini: “Luca! Non te ne andare! Non te ne andare, aspettami!”

Per molti quel video è la prova che Luca era e sarà un riferimento per Oriana. Ma, secondo alcuni, può rappresentare anche il fatto che Onestini era la prima scielta per lei, a differenza di Daniele… Quale sarà la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy