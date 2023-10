Elenoire Ferruzzi esplode contro il Grande Fratello di quest’anno e se la prende anche con Alfonso Signorini. Scopri le sue parole.

Le polemiche sul Grande Fratello di quest’anno si allargano sempre di più, specie con l’ultimo intervento di Elenoire Ferruzzi, concorrente del GF Vip dello scorso anno, che non ha nascosto una certa delusione nei confronti dell’edizione in corso, prendendosela anche con Alfonso Signorini e le sue esternazioni. Ma cosa avrà mai detto Elenoire? Cosa sarà finito sotto attacco?

Elenoire Ferruzzi contro il Grande Fratello 2023 e Alfonso Signorini

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sul profilo X di Elenoire Ferruzzi è comparso un messaggio contro il Grande Fratello: “Questo programma fa completamente schifo avete parlato di noi dell’anno scorso ma questi sono peggio lo schifo più totale, tutte cose false finte viste e riviste, salvo solo Beatrice se non ci fosse lei questo programma andrebbe chiuso e l’unica che lo tiene in piedi“.

Questo programma fa completamente schifo avete parlato di noi dell’anno scorso ma questi sono peggio lo schifo più totale, tutte cose false finte viste e riviste, salvo solo Beatrice se non ci fosse lei questo programma andrebbe chiuso e l’unica che lo tiene in piedi #gf — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) October 26, 2023

Ma non è tutto, durante un’intervista a FanPage se l’era presa già con la produzione: “Sono stati loro a scegliere un cast con il quale sono andati avanti 8 mesi. Sì, ci sono stati gesti spregevoli e brutture ma abbiamo prodotto ottimi ascolti. A differenza del cast dell’attuale GF che ha avuto un crollo negli ascolti già dalla seconda puntata. Il nostro cast non era sbagliato. Hanno spinto loro determinate azioni. Incolpato persone e coperto altre”.

Alfonso Signorini aveva detto che, semplicemente, l’anno scorso avevano sbagliato il cast, mentre per il Grande Fratello di quest’anno hanno voluto prestare più attenzione, scatenando un’ulteriore polemica da parte di Elenoire: “Sento Alfonso ogni tanto. È un amico e gli sono riconoscente. Non l’ho sentito dopo l’intervista a Verissimo ma non ce l’ho con lui. Ognuno ha un capo a cui rendere conto. Evidentemente deve dire cose che gli vengono imposte. Non ho rancore, so perfettamente come funziona. Chiaramente, non mi trova d’accordo con tutto il fango che ci hanno buttato addosso. Loro hanno scelto il cast e loro ne hanno la responsabilità. Inutile dire adesso che era sbagliato dopo 8 mesi in cui ci hanno mangiato tutti”.

Il dramma di Elenoire dopo il GF Vip: i soldi persi e cosa fa per vivere oggi

Ma non è tutto. Elenoire è stata chiara su quello che ha significato per lei la partecipazione al reality show: “Un disastro a livello lavorativo. Anche dopo, i lavori si sono bloccati. A livello mediatico sono stata massacrata e da parte loro non ho ricevuto alcuna tutela. È stato allucinante. Ancora oggi continuo a perdere lavori. Mi sono trovata in seria difficoltà dopo il programma“.

Il motivo è presto detto: “Ci sono marchi che non vogliono più associare la mia immagine al loro prodotto. Ho perso più di 70 mila euro“.

