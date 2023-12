Monia La Ferrara, ex fidanzata di Massimiliano Varrese è entrata nella casa del Grande Fratello e sembra già essere riuscita a domarlo.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello è entrata in casa Monia La Ferrara, l’ex fidanzata di Massimiliano Varrese, che in meno di 24 ore ha già provato a mettere al suo posto l’ex Carramba Boy. Ma cosa gli avrà mai detto di tanto caustico da scatenare subito la reazione dei telespettatori del reality show di Casa Mediaset? Andiamo a vederlo insieme.

Leggi anche: — GF, ‘una sceneggiata finta’: il retroscena rivelato da Massimiliano Varrese

Monia La Ferrara mette al suo posto l’ex fidanzato Massimiliano Varrese?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Monia La Ferrara, ex fidanzata di Massimiliano Varrese, è entrata al Grande Fratello ritrovando proprio lui.

Quello che però sta facendo la felicità dei fan è il fatto che la donna sembra saper gestire Varrese come nessuno fino ad ora è riuscito a fare nella casa.

Mentre facevano le pulizie in bagno, Massimiliano si stava lamentando, al punto che Monia gli ha risposto: “Se vuoi ti puoi autoeliminare prima… sennò non sparare cavolate“.

“Ma dai che sei contenta che sto qua“, ha risposto il “Guru” della casa.

E Monia ha replicato piccata: “Anche meno… anche meno, eh! Che dici?”

“Lo faccio giusto per farti sentire a casa“, ha aggiunto poi Massimiliano parlando del bagno. E lei: “Per me puoi anche andare di là… però siccome vivi qua, datti da fare“.

Inutile dire che l’atteggiamento di Monia ha già conquistato pienamente i telespettatori, tanto che c’è chi ha commentato: “Monia a meno di 24h dalla sua entrata già PIENAH del fake guru, lei lo schifa“. E chi invece nota che “questi non arrivano a domani, ci sarà una rissa“.

Insomma, si prevede un seguito scoppiettante tra le mura più spiate d’Italia. Pronti a godervelo tutto? Accomodatevi, perché, se Monia ha cominciato così, ne vedremo delle belle!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy