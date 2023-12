Al Grande Fratello, Mirko Brunetti se la prende per quel gesto visto in piscina tra Federico e Perla: va su tutte le furie.

Mirko Brunetti è ormai uno dei protagonisti indiscussi al Grande Fratello, soprattutto dopo gli ingressi in gioco di Perla, poi di Greta Rossetti e, infine, anche di Federico Massaro. Ed è proprio un gesto di quest’ultimo nei confronti della Vatiero che sembra non essere affatto andato giù al ragazzo. Ma cosa sarà successo davvero? Cosa è accaduto in piscina tra Perla e Federico? E Mirko come avrà reagito?

Mirko Brunetti furioso per quel gesto tra Perla e Federico in piscina

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da quello che abbiamo visto al Grande Fratello, c’è stato un abbraccio da dietro tra Federico Massaro e Perla Vatiero: abbraccio che non è andato affatto giù a Mirko, che sembra essersela presa non poco.

“Federico stai in piscina e ti abbracci Perla da dietro, pare che sia andato apposta per fare così. Pensa che sono tutti scemi qua dentro? Te fai sti atteggiamenti con due persone… soprattutto Greta e vabbè“, ha detto con Paolo e Garibaldi. Ma Giuseppe ha risposto: “Ma secondo me abbraccia tutti“.

Nel frattempo i telespettatori sembrano piuttosto convinti di quello che è successo. Tra un “a lui sta proprio scoppiando il fegato” e un “Lui non è reale, ripigliati bello mio“, spunta un “e se a Mirko fa incazzare federico perché prende perla e le mette il braccio intorno quando entrerà Luca Vetrone il suo c..o brucerà come l’inferno sto aspettandooooo“, in riferimento al prossimo concorrente del Grande Fratello (per il quale Perla ha una cotta).

Mirko Brunetti a rischio eliminazione dopo quanto successo, il colpo di scena al Grande Fratello

Nel frattempo, le malelingue vogliono Mirko a rischio eliminazione nella corsa con Perla, Sara Ricci e Anita Olivieri. A quanto pare, dopo quello che è successo con Perla e Greta, il suo indice di gradimento sarebbe sceso e i “sondaggi” che girano tra i telespettatori lo vogliono come il prossimo eliminato.

Andrà a finire così?

