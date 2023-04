Durante la festa tra i partecipanti del GF VIP, Antonella ha compiuto un gesto contro gli Incorvassi, suscitando il dibattito sui social

Durante la festa del GF VIP, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno trascorso del tempo con i loro amici, ma questo è sembrato un pretesto per far insorgere Antonella Fiordelisi.

La ragazza, infatti, ha messo like ad un tweet che criticava la coppia, nel bel mezzo dei festeggiamenti, sostenendo che non sembravano innamorati come lei e Donnamaria. I fan degli “Incorvassi” hanno notato i like di Antonella e l’hanno criticata su Twitter per il suo comportamento, ma secondo altri non c’è da stupirsi e questo atteggiamento non sarebbe di certo una novità.

C’è infatti chi ricorda molto bene che, durante il reality, Antonella ha dichiarato che lei e Donnamaria faranno più figli rispetto a Micol ed Edoardo, aggiungendo che lei e il suo compagno fanno sul serio, si sposeranno e avranno due figli. Antonella ha praticamente sfidato Micol a vedere chi farà più figli e durerà di più con il proprio partner.

Oriana lo dice a Daniele durante la festa: Amaurys testimone di quanto accaduto al party

Durante la festa, Amaurys, ex concorrente sia del GF VIP che dell’Isola dei Famosi, ha confermato che Oriana Marzoli chiama Daniele Dal Moro con il nomignolo “amore”.

Questa non è una novità per i fan della ragazza, poiché usa spesso questo termine affettuoso nel suo linguaggio abituale, ma sarebbe stata una sorpresa sentirlo usato anche da Daniele nei confronti di Oriana.

La conferma è stata data attraverso un video su Twitter postato dallo stesso Amaurys, al quale la venezuelana ha risposto confermando la notizia.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy