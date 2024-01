Scoppia la guerra al Grande Fratello? Marina Fiordaliso e Beatrice Luzzi arrivano allo scontro verbale. C’entrano Greta Rossetti e Vittorio.

Al Grande Fratello è andato in scena un momento strano tra Beatrice Luzzi e Fiordaliso che, all’ora di colazione, hanno cominciato a pizzicarsi un po’. Ma cosa avrà mai provocato uno scontro tra la cantante e l’attrice? E cosa c’entreranno mai Greta, Sergio e Vittorio? Andiamo a scoprirlo insieme.

Grande Fratello: scontro tra Fiordaliso e Beatrice. C’entrano Greta e Vittorio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. All’ora di colazione, al Grande Fratello, Stefano – insieme a Beatrice Luzzi – ha cominciato a parlare di un possibile crush tra Greta e Sergio con Fiordaliso che, in risposta, ha detto che a alla Rossetti piace invece Vittorio.

Stefano ha insistito che per lei sarebbe meglio Sergio, più maturo rispetto a Vittorio. Fiordaliso e Monia, però, hanno cominciato ad insistere: “Ho capito ma le piace più Vittorio, Sergio non le piace“.

A quel punto ha risposto Beatrice con un “Oh ma state calme, stava dicendo una cosa carina“.

Parole che hanno fatto andare Fiordaliso su tutte le furie: “State calme a me non lo dici. Se ti devi svegliare già la mattina così, guarda che sono storta anche io. La mia era una battuta“.

“L’ho visto che sei storta“, ha replicato Beatrice, facendo arrabbiare ancora di più la cantante: “No, mi fai venire storta perché io, la mia era una battuta. Deciderà lei alla fine. State calme de che!? Ma che? Non si può più parlare?”, ha aggiunto. Quindi si è alzata insieme a Monia ed è corsa fuori a fumare.

Bea, di fronte a questa polemica, ha poi commentato con Stefano, aggiungendo un “Comincia bene l’anno“. Poi, addirittura, ha provato a far pace con Fiordaliso, che però non ha voluto saperne di tornare a parlare con lei…

Gf, figuraccia di Fiordaliso? Greta la smentisce subito e rivela cosa ha detto realmente

In realtà Beatrice ha parlato della questione anche con Greta, che ha risposto ridendo e dicendo ciò che aveva detto davvero a Fiordaliso sulla questione.

“Ho detto che quello che mi piace di più esteticamente è Vittorio – ha precisato – però è come se fossimo fratelli. Non scherziamo proprio. Te lo giuro su mia mamma, te lo direi anche davanti a lei. Stavamo parlando dei ragazzi e io ho risposto che non mi piace nessuno e quindi ho detto che esteticamente quello più … è Vittorio. Ma ho sempre detto che è come se fosse mio Fratello“.

