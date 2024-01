Anita Olivieri parla di patate al Grande Fratello ma fa un errore davvero grossolano: scopri cosa ha detto di tanto terribile.

Va in scena un momento divertentissimo per gli appassionati del Grande Fratello a causa di una gaffe sulle patate commessa da Anita Olivieri. La concorrente, infatti, si è lasciata andare ad un intervento che non è piaciuto affatto ai telespettatori. Non perché era sopra le righe, ma perché tutti lo hanno trovato estremamente esilarante. Il motivo? Quello della ragazza è stato un errore davvero grossolano, che difficilmente qualcuno nella vita ‘normale’ potrebbe commettere. Per questo, sono in tanti quelli che hanno cominciato a bersagliarla, soprattutto per il fatto che Anita fa spesso sfoggio del suo titolo di studio, al punto da essersi guadagnato il nomignolo di “plurilaureata”. Ma cosa avrà detto di tanto terribile?

LEGGI ANCHE:– Massimiliano Varrese e la scenata di gelosia per Monia in cucina: è successo pochi minuti fa. C’entra Vittorio

Grande Fratello: la gaffe di Anita Olivieri sulle patate diventa virale. Cosa ha detto?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre era a tavola con gli altri coinquilini del Grande Fratello, Anita parlava di intolleranze alimentari.

Di fronte a Letizia, Massimiliano e Giuseppe, ha detto di essere intollerante al lattosio. Ma è stato lì che Anita ha compiuto un’incredibile gaffe, dicendo: “Tutto ciò che vedo che c’è scritto latte dentro non lo mangio, il latte è ovunque e anche le patate hanno il lattosio! Vi pare normale?”

La gaffe ha subito fatto il giro del web, diventando virale. Tra qualcuno che dice: “Ma sta qui dove ha preso le lauree di cui ne va tanto fiera? Alla sacra del pesce?”

E qualcun altro fa notare: “Da intollerante al lattosio ho mangiato chili di patate sono ancora vivo e non è assolutamente vero che le patate contengono lattosio“.

Qualcuno invece aggiunge: “Manco sa la differenza tra glutine e lattosio. Solo le patate fritte in busta aromatizzate. Mi auguro che parlasse di quelle“. La verità è che sì, Anita forse parlava di patate in busta o prodotti pronti, dove talvolta è presente il lattosio.

La gaffe sulle patate, però, resta. Se ne parlerà stasera in puntata?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy