L’autoeliminazione di Heidi Baci continua a suscitare discussioni, fuori e dentro la casa

Nella casa del GF, la vicenda legata ad Heidi Baci e al suo abbandono della trasmissione ha lasciato inevitabilmente degli strascichi in tutti gli inquilini, soprattutto in Massimiliano Varrese.

Giselda Torresan, ridendo a crepapelle, ha fatto una battuta proprio a Varrese: “Massi, domani viene mia mamma e mi dice ‘tu vieni a casa con me'”, riferendosi chiaramente ad Heidi e all’intervento del padre che ha gettato la ragazza in uno stato di sconforto, al punto tale da ritirarsi dal gioco.

Oltre alla battuta di Giselda, che per alcuni utenti sui social è decisamente “uscita male”, anche Beatrice Luzzi ha sollevato le stesse perplessità su Heidi Baci e la sua famiglia, usando altri toni e dicendo agli altri inquilini: “Adesso abbiamo una responsabilità enorme, perché una ragazza che non ha fatto nulla, il padre ingelosito, infastidito, imbufalito che viene qua e se la porta via, è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni”.

È accaduto a Heidi appena è uscita dalla casa: occhi sgranati di fronte a questo risvolto

Intanto, mentre le perplessità e le discussioni su Heidi Baci continuano, altri utenti hanno notato che, da quando la ragazza è uscita dalla casa del GF, i suoi follower su Instagram sono letteralmente raddoppiati, superando la soglia dei 50mila.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy