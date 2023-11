Al Grande Fratello alcune concorrenti mettono le mani nella borsa di Grecia Colmenares. Chi lo avrà fatto e soprattutto per quale motivo?

Scoppia il caos tra i telespettatori del Grande Fratello quello che hanno fatto alcune concorrenti nei confronti di Grecia Colmenares: prima le hanno frugato nella borsa, poi gliel’hanno addirittura nascosta. Ma chi sarà mai stato a combinare tutto questo? E soprattutto per quale motivo?

Grande Fratello: nascondono la borsa di Grecia Colmenares

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In camera da letto, Rosy Chin ha cominciato a frugare nella borsa di Grecia Colmenares, davanti agli occhi di Sara Ricci, Fiordaliso e Anita.

Anita poi ha suggerito: “Nascondila sotto al suo letto che lei non lo alza mai, le diciamo che rinco…a e che ce l’ha messa lei là sotto e noi non abbiamo fatto niente, poi fingiamo anche di aiutarla a cercare“.

Rosy, quindi, ha alzato il letto di Grecia, mettendoci sotto la borsa e dicendo: “Non fate fare sempre i lavori sporchi a me…”

Grecia poi ha effettivamente cercato la borsa, chiedendosi chi l’aveva nascosta per farle uno scherzo. Quando l’ha ritrovata, con l’aiuto di Mirko, ha verificato che non mancasse niente, ovvero tutti ricordi della casa che vuole portare al suo fan club.

I commenti dei telespettatori sul gesto di Rosy

Il gesto di Rosy e delle altre non è passato inosservato ai telespettatori però. Tra un “Posso dire che più cafone, maleducate e irrispettose di queste non credo di averne mai viste” e un “Ma come si permette Rosy?”, spunta un “io non ho parole… tutto questo perché grecia è troppo brava e non cattiva come loro“.

