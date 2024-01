Censura al GF su Beatrice Luzzi? L’attrice ha rivelato cosa le è successo durante quelle ore. Scopri perché la regia ha tagliato.

I veterani del Grande Fratello ieri sono stati premiati con una giornata di relax in spa – in realtà in tugurio – ma il ritorno di Beatrice è stato segnato da un momento di disperazione, segnato dalle lacrime versate dopo essere tornata in casa con gli altri. In molti non sanno però che la scena del tugurio ha subito una censura da parte degli autori del GF per via di qualcosa che è successo proprio a Beatrice Luzzi. Di cosa si tratterà mai? A confessarlo è stata la stessa attrice romana che, parlando con Fiordaliso ha rivelato qualcosa che nessuno aveva capito fino ad ora. Cosa è successo quando la regia ha spento le telecamere?

Al GF scatta la censura in tugurio dopo quello che è successo a Beatrice Luzzi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ieri pomeriggio, il 17 gennaio, i veterani della Casa hanno ricevuto un “premio” dal Grande Fratello. Tutti i ragazzi che sono in gioco da ormai quattro mesi (Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio) sono stati inviati dagli autori in una spa organizzata nel tugurio. Tuttavia, questo episodio ha profondamente colpito la Luzzi.

Al suo ritorno in casa insieme agli altri concorrenti, l’attrice romana sembrava particolarmente scossa, tanto da avere una profonda reazione emotiva. Il motivo, si era ipotizzato, potrebbe essere attribuibile al fatto che durante quel momento, fuori dalla Casa si è svolta la tumulazione di suo padre, a cui non ha potuto partecipare.

In molti non sanno che c’è stata una sorta di censura da parte del GF, dato che di tutto quello che c’è stato in tugurio, la regia ha tagliato due ore, nelle quali a Beatrice Luzzi è successo qualcosa.

A rivelarlo è stata direttamente lei che, parlandone con Fiordaliso, ad un certo punto ha ammesso: “Quella sensazione che ho avuto in tugurio, credo che fosse quasi un attacco di panico”. Da qui sono partite le accuse di censura alla produzione da parte dei telespettatori, specie per via del momento difficile che sta passando la Luzzi.

Grecia Colmenares scoppia in lacrime e fa preoccupare Vittorio: ecco cosa le è accaduto

Beatrice Luzzi non è stata l’unica a soffrire un sospetto attacco di panico nella casa.

Vi ricordate di quello che accadde a novembre scorso?

La concorrente venezuelana era con Vittorio e Mirko, quando improvvisamente scoppiò a piangere. Preoccupatissimi, i due ragazzi le corsero subito incontro e Vittorio provò addirittura a parlarle in spagnolo per metterla a suo agio.

Lei rispose che no, non era un attacco di panico: “No ragazzi tutto bene. Sto piangendo di felicità, piango perché sono contenta. Nulla di grave, sto piangendo per la felicità. Ho sentito che qualcosa che mi abbracciava da dietro. Uno spirito? Io non lo so, ma questo ho sentito“.

