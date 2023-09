Al GF spunta una clausola sul costume che sta facendo discutere: in certe occasioni i concorrenti non potranno più indossarlo.

Spunta una nuova clausola al nuovo GF, che riguarda gli atteggiamenti dei concorrenti in gioco e in particolare una regola riguardo all’indossare il costume da bagno del brand sportivo sponsor del reality show di Casa Mediaset. In particolare, i ragazzi non potrebbero continuare ad indossarlo in determinate occasioni. Si tratta forse di una delle tante nuove scelte della produzione per evitare che la trasmissione prenda una piega troppo trash? Oppure si tratterà di una richiesta specifica dello sponsor? Andiamo a scoprirlo insieme.

GF: la clausola sul costume che sta facendo discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella giornata di ieri, la produzione ha redarguito i ragazzi riguardo all’utilizzo del materiale sportivo fornito dallo sponsor, un noto brand di abbigliamento che già da qualche anno compare in maniera fissa in trasmissione.

La voce del Grande Fratello, mentre i ragazzi erano in piscina, ha infatti annunciato: “La notizia è che se avete costumi dello sponsor addosso, cose dello sponsor, o vi allenate o fate il bagno. Non potete stare sdraiati…”

In pratica, la clausola prevista dal GF (che potrebbe essere stata richiesta direttamente dall’azienda sponsor) vieta ai ragazzi di rimanere in costume o in abbigliamento sportivo al di fuori dei contesti di allenamento… Una vera e propria novità, tanto che qualcuno fa notare che l’anno scorso Spinalbese, con l’abbigliamento dello sponsor, ci passava le giornate intere.

Mare Fuori al Grande Fratello, i ragazzi cantano e recitano alcune scene: Piersilvio prenderà dei provvedimenti?

Nel frattempo, però, nella casa si è vista una scena che sta facendo discutere: i concorrenti hanno cominciato a intonare la sigla di Mare Fuori, spingendosi anche a recitare alcune scene della fiction RAI. Il problema? Si tratta di una produzione di successo di una rete concorrente, esaltata invece in diretta sui canali Mediaset.

La scelta dei concorrenti di reinterpretare scene e sigla di Mare Fuori, porterà loro dei problemi? Arriveranno provvedimenti direttamente da Mediaset?

Photo Credits: Shutterstock