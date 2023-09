Gli utenti sui social cominciano a commentare i primi concorrenti approdati nella nuova edizione del reality

Una delle nuove concorrenti del GF di quest’anno è Giselda Torresan, una giovane donna originaria di Asolo, provincia di Treviso. La ragazza ha colpito subito per la sua parlantina e il suo carattere solare.

Gestisce una malga situata sul Monte Grappa, che è di proprietà della sua famiglia da quattro generazioni, e si occupa di animali e della manutenzione della struttura.

Tuttavia, a molti spettatori che hanno seguito con interesse l’inizio del reality, non è sfuggito un dettaglio che riguarda il suo aspetto e i suoi capelli.

“Gisella con la ricrescita: chissà come ci arriva a gennaio (se arriva)”, “Arrivo solo ora, abbiamo già commentato la ricrescita di Giselda?”, “Per far passare Giselda come comune mortale le hanno proibito di fare la tinta ai capelli, ha già la ricrescita” hanno commentato alcuni utenti sui social.

Giselda, il mistero della biografia su Instagram: cosa è accaduto prima dell’ingresso nella casa

Già prima di entrare nella casa del GF, Giselda contava su Instagram circa 130mila follower e alcuni utenti hanno notato un repentino cambio della sua biografia, proprio in concomitanza con il ִsuo approdo in televisione.

Là dove prima c’era scritto che era una blogger appassionata di viaggi, fotografia e montagna, ora appare una descrizione da persona “normale”, operaia e amante dei gatti.

Sarà mica una strategia della produzione adottata dopo il cambio di rotta del reality, per scegliere persone comuni, e meno “influencer”?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset