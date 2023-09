Al GF, una battuta sulla droga e su Alex Schwazer fatta dal macellaio Paolo Masella mette quest’ultimo a rischio squalifica.

Prosegue il nuovo GF, sebbene con qualche problemino legato ad uno dei suoi protagonisti: Paolo Masella, il macellaio che ora sembra essere a rischio squalifica… Il motivo? Né il pubblico a casa né la produzione sembrano apprezzare il suo atteggiamento né il tono di certe sue dichiarazioni. Soprattutto nel momento in cui ha fatto delle battute sulla droga e sul marciatore olimpico Alex Schwazer. Ma cosa avrà detto di tanto terribile Masella? E, soprattutto, la produzione prenderà provvedimenti?

Il macellaio Paolo Masella a rischio squalifica per la battuta sulla droga e Alex Schwazer?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La carriera sportiva di Alex Schwazer è stata profondamente segnata da due squalifiche per doping e, nonostante l’archiviazione del caso in Italia, rimane colpevole per la giustizia sportiva. Per questo motivo, il marciatore ha deciso di provare a riabilitare la propria immagine, partecipando prima a Pechino Express e, quest’anno, al Grande Fratello. Il tutto in attesa di poter tornare a calcare le piste, tanto che anche all’interno della casa non perde mai l’occasione per allenarsi.

Ed è proprio per questo che le parole di Paolo Masella suonano come estremamente gravi, dato che nella giornata di ieri il macellaio del GF ha detto, facendo riferimento ad Alex sul tapis roulant: “Oggi te ricominci a droga’, eh“.

La battuta infelice è stata subito notata dallo stesso Paolo, che ha subito corretto il tiro, aggiungendo: “A fare gli integratori, no? Ti ricominci a fa’ gli integratori, te li portano“.

Difficile che lo stesso Alex abbia sentito la battuta, tra il rumore del tapis roulant e l’intensità dell’allenamento. Ma quel che è peggio è che l’abbiano sentita i telespettatori a casa. Tanto che, se qualcuno chiede addirittura la squalifica per Paolo Masella, c’è chi fa notare che “potete pregare prima di mangiare, potete togliere la diretta nella notte,sgridarli per le parolacce e guidarli in tutto che non ha nulla a che fare con un reality ma questa frase è molto peggio… Molto peggio. Altro che squalifica“.

Cosa succederà adesso? La produzione prenderà provvedimenti? Paolo è davvero a rischio squalifica?

