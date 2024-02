Sembra che siano state ricondivise sulla piattaforma X alcune cifre che riguardano i gieffini della casa più spiata d’Italia.

Dopo la puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, molti tra gli spettatori si sono chiesti quanto costerebbe a Beatrice Luzzi un eventuale penale. Questo nel caso di un abbandono volontario della casa più spiata d’Italia.

Quanto costerebbe la squalifica ai gieffini vip?

Alcuni esperti hanno rivelato che i vipponi di quest’anno sarebbero stati costretti a firmare un contratto in cui la penale, in caso di ritiro, o addirittura nel caso della squalifica, sarebbe parecchio alta. La squalifica segnerebbe la bellezza di 50mila euro.

Per i Nip, invece, la penale sarà leggermente minore: si vocifera sia intorno ai 30mila euro. Consideriamo che quest’anno sono cambiate tante cose all’interno della casa del Grande Fratello 2023/2024. Dunque non sorprende che la penale sia superiore rispetto al solito, almeno stando a quanto si dice.

L’ipotetico cachet di 15.000 euro a settimana

Per quanto riguarda l’altra domanda rivolta dal pubblico, molto spesso, sulla quale per adesso non ci sono conferme, è il cachet di Beatrice Luzzi. Stando ad alcune risposte non ufficiali sulla piattaforma X, il cachet dell’attrice si aggirerebbe intorno ai 15.000 euro a settimana.

Certamente uno dei più alti della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Pare anche che, nelle ultime ore, Marco Maddaloni si sia lasciato andare a delle domande non proprio lusinghiere a Beatrice Luzzi.

In particolare ha messo in mezzo, durante una conversazione con altri inquilini e con la Luzzi, suo padre. Cosa che il popolo del web non pare avere particolarmente apprezzato.

Infatti sulla piattaforma X sono arrivati molti commenti indignati a riguardo. E in tanti sperano che vengano presi provvedimenti nei confronti di Maddaloni. Verso il poco tatto che ha avuto parlando con la gieffina di vecchia data.

Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime puntate!