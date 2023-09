Una presunta esclamazione blasfema fa “tremare” la nuova edizione del Grande Fratello

Al GF è emerso un presunto caso di bestemmia pronunciata da Claudio Roma, il veterinario di 34 anni della riviera romagnola. Un video condiviso sui social mostra l’uomo pronunciare la parola “Dio”, ma le parole precedenti non sono chiare a causa dell’audio disturbato, generando diverse ipotesi.

Alcuni sostengono che sia indubbiamente una frase blasfema, altri pensano abbia detto “osta Dio” (dove “osta” è un intercalare in Romagna), mentre alcuni credono che il 34enne non abbia pronunciato nulla di offensivo.

Gli autori del Grande Fratello stanno esaminando l’audio per chiarire la situazione. La possibilità di espellere il giovane è limitata data la scarsa chiarezza dell’audio, ma in passato casi simili hanno portato a conseguenze gravi per i concorrenti.

Tuttavia, la produzione è consapevole che iniziare una serie di squalifiche potrebbe generare un effetto domino e una caccia alle streghe, compromettendo il programma. In tanti hanno ipotizzato la preoccupazione di Pier Silvio Berlusconi all’idea di vedere il Grande Fratello 8 macchiato da questa controversia, poiché il programma era stato pensato per una ripartenza pulita e priva di scandali.

Lo strano caso della diretta del GF: è accaduto stanotte e in pochi ci credevano potesse essere vero. Come mai?

Intanto, molti utenti si sono accorti che, nella notte, la diretta dalla casa del GF è stata chiusa alle 2 di notte e non molto più tardi, come accadeva di solito. Alcuni si sono arrabbiati, temendo di perdere le vere dinamiche tra i concorrenti, considerando che si tratta di un reality h24.

Altri utenti però hanno fornito una spiegazione: la diretta parziale notturna sarebbe soltanto una faccenda temporanea: tra qualche settimana dovrebbe riprendere quella fino all’alba.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy