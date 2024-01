Sembra che nelle ultime ore ai fan non siano sfuggite alcune “accuse” da parte di Beatrice Luzzi a Perla Vatiero… Ma andiamo a vedere cos’è successo.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023/2024, Beatrice Luzzi e Perla Vatiero hanno discusso animatamente. Nelle ultime ore è sorta una polemica tra le due. Già in puntata la Luzzi e la Vatiero sono state definite le due nuove “queen”.

Il diverbio tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero alla “Rosa Ricci”

Alfonso Signorini ha detto letteralmente che Perla Vatiero sta “spodestando” Beatrice Luzzi dal trono all’interno della casa più spiata d’Italia. La puntata di ieri è stata ricca di colpi di scena che hanno visto anche Mirko Brunetti (ri)entrare nella casa per l’ennesima volta a rassicurare Perla Vatiero.

E, soprattutto, ad aizzare i Perletti a difesa della sua ex fidanzata di cinque anni. Non solo: di nuovo gli equilibri della casa sono mutati a favore di un gioco ancora più spietato di prima. Intanto andiamo a vedere cos’è successo.

Di recente Beatrice Luzzi si è ritrovata a parlare con altri inquilini fuori al giardino di cinecittà. Ha citato Rosa Ricci. Ecco le due dichiarazioni. “Non vedo l’ora di arrivare al duello con la nuova Rosa Ricci”. A quel punto i fan sulla piattaforma X hanno notato il dettaglio e hanno condiviso alcuni commenti sui social.

“Non ne usciamo da questa faida!’. “Bea che paragona Perla a Rosa Ricci… ASSURDO”. Oppure: “Ammetto di aver sempre avuto un debole per la psicopatica rossa”. E poi “Queste due Queen… Io non reggo!”. “Ma quanto le romperanno perché l’ha chiamata bulletta?”. E così via.

Tanti i commenti dopo la puntata di ieri sera. E soprattutto sembra che in molti abbiano particolarmente apprezzato la performance di Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi. Lo stesso conduttore ha ammesso che lei è stata la prima a mettere in discussione le ragioni di Beatrice.

Prima, invece, l’unica in grado di farlo era stata Anita Olivieri. Che, come ha ammesso ieri in puntata, si è voluta “prendere un momento di pausa e di riflessione” rispetto alle classiche dinamiche del gioco. Staremo a vedere cosa succederà!