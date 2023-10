Massimiliano Varrese torna su uno degli episodi che hanno fatto precipitare la situazione con Heidi Baci

Nella casa del GF, Massimiliano Varrese è tornato a parlare della vicenda conclusasi amaramente con Heidi Baci. Tutto è cominciato con la gelosia manifestata da Massimiliano nei confronti di Vittorio, che sembrava avvicinarsi sempre di più ad Heidi. Secondo quanto rivelato da Varrese, le cose non erano come sembravano.

Mentre Massimiliano e gli altri coinquilini erano impegnati nelle faccende di casa in cucina, Varrese ha ripreso il discorso, dicendo di aver messo in scena tutta quella gelosia “per fare la sceneggiata finta, per fare due risate”.

Queste parole hanno sorpreso molti utenti, che in quell’episodio hanno visto atteggiamenti aggressivi e soffocanti da parte sua nei confronti di Heidi, che a sua volta era apparsa infastidita ed esasperata. Insomma, in tanti hanno visto tutt’altro che una “gelosia finta”.

La situazione è poi precipitata quando Heidi ha incontrato suo padre. il confronto con suo papà ha portato a una tensione tale che Heidi, praticamente poche ore dopo la diretta, ha deciso di autoeliminarsi dal GF, lasciando tutti sbalorditi.

GF, è tutto già programmato? Giampiero Mughini non viene censurato in tempo e si sente quello che rivela a Jill Cooper

Intanto nella casa sono entrati nuovi concorrenti, tra cui Jill Cooper e Giampiero Mughini. Quest’ultimo si sarebbe fatto scappare una dichiarazione che svela qualcosa di più degli accordi e della pianificazione del gioco da parte della produzione.

Mughini, infatti, avrebbe detto a Jill che “più di un mese qui neanche se mi danno un milione”. La sua partecipazione è stata forse pianificata per durare al massimo un mese?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy