GF Vip, la dichiarazione d’amore di Alberto a Edoardo: Donnamaria resta senza parole. Cosa ha confessato

Alberto De Pisis è innamorato di Edoardo Donnamaria? Ecco cosa gli ha confessato nella casa del GF Vip e la reazione di Antonella.

Al GF Vip va in scena un momento un po’ intimo tra Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria, dato che tra i due c’è stata anche una sorta di “dichiarazione d’amore”. Ma cosa sarà mai accaduto nella casa più spiata d’Italia dopo la fine della storia tra Edoardo e Antonella Fiordelisi?

GF Vip: la dichiarazione d’amore di Alberto a Edoardo Donnamaria

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre era sul divano insieme a lui e a Luca Onestini, Alberto ha definito Donnamaria “il mio fagiolino” e poi ha aggiunto: “Guarda il taglio degli occhi che ha e guarda la boccuccia, com’è a cuore, com’è frastagliata…”

Poi gli ha chiesto di sorridere e, quando Edoardo lo ha fatto, Alberto ha esclamato: “Così mi sciolgo!”

“Ti saresti potuto innamorare di Donnamaria?”, gli ha chiesto Onestini. “Beh, a modo mio un po’ lo sono“, ha risposto De Pisis. Edoardo non ha reagito, rimanendo immobile e in assoluto imbarazzo.

La reazione di Antonella Fiordelisi su De Pisis dopo la rottura con Donnamaria

Nel frattempo, in molti hanno notato che dopo la rottura con Edoardo, anche Antonella ha fatto riferimento a De Pisis: “Di sicuro ora Alberto sarà contento. Sapevo che aveva un debole per Edoardo e in questi giorni è stato con lui e non con me per consolarmi“, ha detto a Dana Saber…

In molti però hanno fatto notare che la “cotta” di Alberto nei confronti di Edoardo risale ai primi giorni nella casa, a prima dell’inizio della storia dei Donnalisi. Non si tratta dunque di uno “sgarro” ad Antonella.

Edoardo Donnamaria svela come deve essere una ‘donna a letto’: il messaggio nascosto non c’entra con Antonella. Cosa ha svelato a Tavassi

Nel frattempo, è andato in onda un momento tra i due Edoardo, nel quale Donnamaria ha detto a Tavassi una frase che ha fatto discutere in tanti: “È importante anche a letto essere un po’ por.a, ma sempre femminile…”

Quelle parole sono sembrate a tutti un insulto sessista, forse un riferimento ad Antonella, tanto che sono partite alcune proteste… La realtà, però, è che i due non stavano parlando di sesso ma di tutt’altro: quel “por.a” era in verità una sorta di bestemmia mascherata.

Infatti, gli Edoardo della casa stavano cercando di trovare modi creativi per poter eludere il divieto di imprecazioni blasfeme imposto dal Grande Fratello, cercando delle parole alternative e delle espressioni che le mascherassero…

