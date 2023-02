GF VIP, Antonella e Edoardo vanno via insieme? Il momento vicino la porta rossa che ha fatto tremare gli autori

Antonella provoca Edoardo e lo invita ad uscire immediatamente dalla casa con lei. La reazione di Edoardo

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno vivendo la loro storia d’amore tra alti e bassi. Durante la notte, i due hanno avuto l’ennesimo chiarimento dopo la grande lite giorni scorsi, e sono arrivati addirittura a pensare di uscire immediatamente dalla casa del GF Vip.

“Guardami in faccia: vogliamo uscire adesso? Andiamo, lasciamo tutto qua.” ha affermato Antonella, “Ferma che poi te ne penti, ora sei arrabbiata. Ma se esci ti seguo” ha risposto Edoardo.

Il video è stato commentato dai fan su Twitter: “immagino la regia, gli autori nel panico, tutte le dinamiche perse…”, “Comunque io sono sempre più convinta che lei uscirebbe, a lui sta piacendo l’idea di arrivare in finale” hanno scritto alcuni utenti.

Alla fine i due, davanti alla porta rossa, ci hanno ripensato e sono entrati in magazzino per discutere dell’idea di abbandonare il gioco.

Ecco perchè poi non sono più usciti insieme dalla porta rossa: la questione soldi di cui parlava Edoardo. Cosa ha riferito ad Antonella

Il motivo per cui Edoardo e Antonella non hanno abbandonato il gioco seguendo il loro istinto sarebbe legato al compenso per la loro partecipazione. In magazzino, infatti i due si sono confrontati e secondo alcuni utenti sui social sarebbero emerse i timori del ragazzo: “Ho paura. E se non ci pagano?” avrebbe detto lui, “Ma che dici?!” avrebbe risposto Antonella.

