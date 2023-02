GF VIP, il regalo focoso di Antonino alla Murgia per il suo compleanno: lei sconvolta per il gesto

Al GF Vip, Antonino Spinalbese fa un regalo ‘hot’ a Nicole Murgia per il suo compleanno: lei sconvolta per il gesto dell'hair stylist.

Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio, al GF Vip, si è svolta una festa per il trentesimo compleanno di Nicole Murgia, durante la quale Antonino ha fatto un regalo “hot” alla coinquilina.

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Onestini nero con gli autori: ‘parla con lui’. Cosa propone Edoardo Donnamaria a Luca

Il regalo di compleanno ‘hot’ di Antonino Spinalbese a Nicole Murgia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Allo scoccare della mezzanotte, Nicole Murgia è stata chiamata in Confessionale per permettere ai suoi coinquilini di organizzarle una festa a sorpresa.

Quando la concorrente è uscita dal Confessionale ed è entrata nel Cortiletto, si è così trovata circondata dal calore e dall’affetto dei suoi compagni, che le hanno fatto trovare palloncini, trombette e cartelloni d’auguri.

Durante la festa, Antonino Spinalbese ha invitato Nicole a ballare un lento: la scena sembrava dolce e romantica, con gli altri concorrenti che si sono uniti a loro formando un girotondo mentre stavano stretti al centro della stanza. Ma poi, a sorpresa, Antonino ha baciato a stampo la Murgia sulle labbra (proprio a sorpresa no, in quanto tutti gli altri concorrenti non facevano altro che incitarli al ritmo di “bacio, bacio!”).

Nicole è rimasta per qualche attimo sconvolta dal gesto “hot” del coinquilino, mentre gli altri concorrenti hanno riso e applaudito. Poi, a turno, tutti loro l’hanno a loro volta abbracciata (nessuno però ha osato ripetere il gesto di Spinalbese)

Tanti i commenti riguardo al gesto di Spinalbese: “Antonino ha lasciato il ricordo alla Murgia prima di uscire Giovedì …che bravo ragazzo“. Oppure: “Ne è valsa la pena che non uscisse ieri, solo per questo“.

Ma cosa voleva dire davvero quel gesto di Antonino Spinalbese? Lascerà un segno in Nicole? Oppure non porterà a nuovi sviluppi?

Cosa confessa Nicole alla Miconi proprio su Spinalbese: cosa avrebbe provato a fare quando erano in disparte. Milena non ci crede

Tuttavia, parlando con Milena Miconi, Nicole Murgia ha confessato che con Antonino Spinalbese c’è stato qualche momento di imbarazzo. Di fronte alla coinquilina che strabuzzava gli occhi dallo stupore, Nicole ha detto: “Ho fatto una figura di me..a”.

In poche parole, la concorrente credeva che Antonino la volesse baciare realmente e non che fosse una scena studiata per festeggiarne il compleanno, tanto da essersi anche leggermente scostata di fronte al suo gesto…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy