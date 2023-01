GF Vip, Daniele si sta pentendo amaramente di quel momento con Murgia? Oriana lo mette con le spalle al muro

Al GF Vip, Oriana Marzoli fa una scenata a Daniele per aver passato del tempo a parlare con Nicole Murgia: ecco che cosa gli ha detto.

Al GF Vip, Nicole Murgia si è avvicinata a Daniele, parlando con lui mentre erano fuori a fumare: la cosa ha infastidito decisamente Oriana Marzoli, che con Daniele ha avviato quella che sembra essere una sorta di relazione. Estremamente gelosa, la concorrente di origine venezuelana se l’è oltremodo presa con l’ex tronista. Ma cosa è successo davvero?

LEGGI ANCHE :– GF Vip, la lite tra Wilma e la Marzoli davanti a lui: cosa è successo nella notte tra le due

Le accuse di Oriana a Daniele dopo che quest’ultimo ha parlato con Nicole Murgia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Oriana ha accusato Daniele di essersi avvicinato un po’ troppo a Nicole Murgia, nonostante sia conscio che quest’ultima abbia un certo interesse per lui.

“Dopo si lamenta di quello che faccio io ma lui lascia sempre la porta aperta e lo sa – ha detto – Non c’è problema ma lui sa che quella persona prova interesse per lui“.

“Oriana, stai dicendo un grandissimo mucchio di ca..te, di sicuro – ha risposto Daniele – Io ero fuori a fumare per i fatti miei, lei arriva e ci chiacchiero… che ho fatto“.

“Io sto dicendo che alla fine tu lasci sempre la porta aperta, fai come l’atteggiamento di Luca con Nikita, tieni questo atteggiamento“, ha ribadito la Marzoli. E Daniele: “Io so come mi comporto. Parlo. Non posso neanche parlare con le persone? Non ho capito… Tu non hai capito che io non voglio rompermi i cogl…ni“

Dopo una lunghissima discussione sull’argomento… Oriana ha detto un “voglio ma mi sento in colpa” che sintetizza un po’ tutto. Insomma, tra i due è scoppiata una piccola lite che deriva direttamente da una semplice chiacchiera tra Daniele e Nicole Murgia: Oriana la farà pagare cara a Dal Moro?

Cosa ha spifferato Murgia su Daniele: Oriana pensa di ‘aver sbagliato’. La frase detta stanotte su di lui

Anche con la stessa Murgia, Oriana ha parlato della situazione Daniele, utilizzando gli stessi toni: “Tu senti che lui ti lascia la porta aperta?”

“Zero. Stavamo parlando del più e del meno e ci facevamo due risate“, ha risposto la Murgia. Che ha aggiunto: “Secondo me non ti dovresti far condizionare da questo. Deve essere chiaro lui con te se tra di voi c’è interesse“.

“Allora è solo una visione nostra“, ha concluso Oriana, riconoscendo di aver sbagliato.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy