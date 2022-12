GF Vip, Daniele trattato come fosse una figurina? Oriana svela i suoi piani su di lui e su Onestini

Monta la protesta dei fan del GF Vip per l’atteggiamento di Oriana nei confronti di Daniele: ecco cosa è venuto fuori.

Al GF Vip sta facendo discutere molto l’atteggiamento di Oriana nei confronti di Daniele Dal Moro… Dopo l’avvicinamento dei giorni scorsi, la concorrente venezuelana sembra aver virato su Luca Onestini, cominciando a snobbare l’ex tronista. Quello che non va giù ai telespettatori, però, è l’atteggiamento messo in campo dalla Marzoli.

GF Vip: la Marzoli usa Daniele come una figurina? Le proteste dei telespettatori

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Parlando con Giaele, Oriana Marzoli ha detto chiaramente di non volere la ship con Dal Moro… Però il momento più interessante si è avuto in camera mentre parlava con Edoardo Tavassi e lo stesso Onestini.

Oriana ha fatto presente di non volere Daniele, perché interessata ad Onestini… Tavassi le ha risposto che Luca non è interessato a una ship e quindi di buttarsi su Dal Moro, anche se è una seconda scelta.

“Ma tu sei stupido? Ma di cosa ho parlato con te l’altro giorno? Io ero contento se lui conosceva Nicole…”, ha risposto Oriana a Tavassi, riferendosi a Daniele. “Ma la tua è una strategia…”, le ha replicato Edoardo.

“Ma quale strategia! Lei è una che se uno gli piace, non gliene frega un ca..o e se lo prende…”, ha concluso Onestini.

Quello che in molti stanno facendo notare è che in tutto questo gioco è Daniele che viene trattato male, come una semplice figurina tra le grinfie di Oriana…

L’ira di Daniele dopo averlo scoperto: lui indispettito da Oriana fa questo gesto distruggendola

Daniele, secondo i fan, è stato praticamente “usato” da Oriana per arrivare ad Antonino prima, a Luca poi… Giaele, parlando con Nicole, ha menzionato esplicitamente l’esistenza di un “piano a” e di un “piano b”…

Dal Moro, resosi conto di quello che sta accadendo, ha avuto un attimo di rabbia e ha distrutto la statuina del presepe che raffigura Oriana, in un momento che non è stato inquadrato dalle telecamere…

Lui lo ha fatto anche poiché pensava che la Marzoli avesse a sua volta rotto la sua, di statuina. In realtà, però, dai filmati si vede chiaramente che Oriana aveva fatto cadere le braccia alla statuina che raffigura lei, non a quella di Dal Moro!

