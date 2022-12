GF Vip, la battuta super piccante di Wilma e il disagio di Daniele: cosa chiede per una notte di passione

Al GF Vip, Wilma Goich si lascia andare ad una battuta estremamente hot che mette a disagio Daniele Dal Moro: ecco cosa ha detto.

Al GF Vip, Wilma Goich ha fatto una battuta pesante che in molti hanno pensato rivolta a Daniele Dal Moro, per il quale non è un mistero che abbia una brutta cotta già da qualche tempo. Ma cosa avrà detto di tanto pesante? E come avrà reagito l’ex tronista?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Wilma gelosissima di Dal Moro e Oriana: cosa ha svelato ad Antonino e Sarah. Cala il gelo

GF Vip: Wilma Goich e la battuta piccante che mette a disagio Daniele Dal Moro

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre era con il gruppo a chiacchierare, a un certo punto Wilma Goich ha risposto a Edoardo Tavassi, che stava parlando di sesso e notti di passione.

“È obbligatorio fare sesso? Io sono vent’anni che non lo faccio… addò annamo? Porta anche del lubrificante!!!”, ha detto Wilma. E Tavassi ha risposto: “‘A sabbia? E che è! Vedi Antonino co a paletta e er secchiello“.

Antonino si è alzato ed è corso ad abbracciarla, estremamente divertito dalla battuta. Così però non la pensava Daniele Dal Moro: tantissimo disagio si è concentrato in quel momento e si è visto chiaramente nello sguardo dell’ex tronista. Mentre gli altri ridevano della battuta di Wilma e di quella di Tavassi, lui è parso pieno di vergogna, incomodo e impacciato…

Wilma e il complimento hot su Dal Moro: ‘gira in mutande… Quindi’. Cosa ha notato di particolarmente bello. Non è quello che pensi

Wilma ha continuato a parlare di argomenti piccanti nei confronti dei coinquilini, in particolare di Daniele e Antonino quando girano in mutande…

“Ha un bel c..o lui, anche lui… son due ben c..i. Veramente. Loro girano in mutande quindi si è visto senza necessariamente essere nudi“, ha commentato proponendo anche di controllare meglio!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy