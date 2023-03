GF VIP, Daniele e la frase su Oriana che delude i fan: cosa ha detto stanotte a Micol

Al GF Vip, Daniele ha confessato ai suoi coinquilini cosa pensa del suo strano rapporto con Oriana (deludendo i fan con quella frase).

In attesa della puntata del GF Vip di stasera, spuntano sempre più dubbi tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, tanto che l’ex tronista ha pronunciato ai coinquilini una frase che sembra portare verso la conclusione quello che è il suo strano rapporto con la showgirl venezuelana.

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Daniele ha mentito su Antonella? Il discorso riportato a Donnamaria

GF Vip: Daniele e quella frase su Oriana che sembra porre fine a tutto

Già nella giornata di ieri, parlando in giardino con Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia, Daniele ha pronunciato qualche frase su Oriana che va in tal senso: “Io il giorno che esco di qua, non so voi, non ho il tempo di lavorare ai fianchi di Oriana ogni giorno per cercare di far combaciare una roba che non combacia. Io esco da qua e devo lavorare 10 ore al giorno, devo fare un sacco di cose. E non ho il tempo dalla mattina alla sera di fare questo“.

In poche parole, da parte sua, sembra esserci la volontà di mettere da parte la Marzoli. A confermarlo è stato lui stesso quando, nella notte, ha rincarato la dose parlando ancora con Micol, Milena e Luca Onestini.

“E non ho neanche la situazione di andare poi oltre – ha detto ancora – tipo per stasera, se capitasse fuori, non le parlerei per settimane… qua dentro invece va a finire che già domani le parlo. Non ti aiuta. Quando esci di qua ricomincia la vita, questa non è la vita. Non le parlo proprio, non ho nemmeno più voglia di spiegarle cose… Non ho più voglia di conoscerla. Ho già conosciuto abbastanza per capire che non è la persona che fa per me. Fine, basta“.

Sono numerosi i telespettatori che si stanno scoprendo delusi dalle parole di Daniele, soprattutto nel momento in cui Oriana sembra ancora così presa da lui. C’è chi lo accusa di essere egocentrico e chi di voler far stare deliberatamente male la Marzoli… Cosa accadrà in puntata?

‘Ti fa passare un’oretta divertente’, Donnamaria rimproverato da Luca dopo quella frase detta a Oriana. Cosa le ha confessato

Nella sera, a far discutere, sono state alcune frasi di Edoardo Donnamaria nei confronti di Oriana Marzoli.

L’ormai ex fidanzato di Antonella le ha detto: “Il mio coinquilino sarà innamorato folle di te. Lo so. Sudamericana… Piccolina… Ti fa passare un’oretta divertente… Te fa…” Edoardo è stato bloccato subito da Luca, che lo ha riproverato con un “le sembrano commenti da fare, Donnamaria?”

Quando Micol ha risposto che il coinquilino di Edoardo “non sembra il tipo giusto per Oriana“, quest’ultima ha replicato in maniera netta: “A me piace Daniele, purtroppo“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy