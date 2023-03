GF VIP, quel dettaglio sul look di Micol in puntata scatena polemiche: perchè Antonella no?

Nella casa del GF Vip i concorrenti devono fare i conti con look approvati dalla produzione

Nella casa del Grande Fratello Vip si è scatenata una polemica riguardo a tatuaggi coperti e orecchini vistosi. Solo una settimana fa, Alfonso Signorini aveva rimproverato in diretta i concorrenti per le numerose parolacce e per gli atteggiamenti spesso aggressivi nei confronti degli altri. Inoltre, aveva affermato che alcuni vestiti indossati dai concorrenti fossero indecorosi per una prima serata su Canale 5.

Recentemente, Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno riferito a Giaele De Donà che gli autori del programma avrebbero richiesto loro di coprire i tatuaggi e di evitare orecchini troppo vistosi. La notizia ha scatenato molte reazioni sui social, tanto che sono scattati i paragoni sui look per la diretta di Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. La prima è apparsa con calze coprenti che nascondono i tatuaggi sulle gambe, la seconda invece con un mini dress che mostra ampiamente il corpo. Come mai?

In un altro frangente, si sentono le ragazze parlare di vestiti “approvati” per la diretta, con Micol che sussurra “stanno andando a comprarmi apposta delle calze coprenti” e Antonella che, sorpresa, spiega: “Pensavo che un pantalone con giacca andasse bene…”. “Ci sono delle regole che prima non c’erano, deve essere successo qualcosa” ha notato Nikita.

“Ma siamo seri? Io pensavo fossero calze coperte per tutti. Ma scherziamo? Non vorrei fosse una cosa per oscurare Micol”, “Vi rendete conto che stanno discriminando il corpo di una e strumentalizzando quello dell’altra?” hanno twittato alcuni utenti.

Anche Antonella ha dovuto togliere un indumento intimo perchè esagerato per la puntata. Lo avete notato durante la diretta?

Alcuni spettatori hanno carpito un altro dettaglio sui look “approvati” dalla produzione: Antonella, infatti, avrebbe dovuto togliere il reggiseno perché quello indossato faceva sembrare il suo seno troppo grande.

“Io non lo avrei tolto, ma stiamo scherzando? Addirittura far togliere il reggiseno per non far sembrare che ha il seno…” ha twittato un utente. “Poi danno ad Edoardo del possessivo e tossico, ma questi autori che decidono come devono vestirsi?!” ha commentato qualcun altro.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy