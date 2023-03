GF VIP, cosa aveva confessato Donnamaria ad Antonella sulla Murgia: lui spiazzato davanti a tutti

Al GF Vip, Edoardo e Antonella hanno discusso su una “confessione” di Donnamaria su Nicole Murgia. Ecco cosa è successo.

Dopo quello che è successo nell’ultima puntata del GF Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sulla storia del van e di Nicole Murgia, cominciano a vedersi diversi strascichi. Le discussioni non mancano e sono ormai all’ordine del giorno.

GF Vip: quelle parole di Edoardo Donnamaria sulla Murgia secondo Antonella

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Antonella Fiordelisi stava parlando con Oriana, Giaele e Milena, dicendo: “Lui fa ‘non dire cretinate, Nicole non è una fi.a ma è proprio bella’, così faceva…”

Edoardo ha sentito quelle parole mentre passava di là e ha reagito immediatamente, negando di aver mai detto una cosa del genere. Completamente spiazzato davanti alle coinquiline, ha provato a spiegare le sue ragioni: “Io ho detto è proprio bella la Murgia? Io ho detto è proprio bella la Murgia? Ma che stai a dì? Ma te stai fuori di testa…”

Poi, ha continuato a spiegare, affermando di aver solo difeso Nicole ma niente di più: “Tu dicevi che è brutta e io che rispondevo ‘no non è brutta è carina, perché devi dire che è brutta?'”. Ha anche negato categoricamente di aver mai provato interesse per Nicole, sottolineando che tutte le sue azioni sono state fatte alla luce del giorno e sotto gli occhi della Fiordelisi: “Ma perché stai inventando questa storia? Che ti ho dovuto far credere che mi piacesse Nicole… prima dice che ho detto che è bella, poi che mi piace caratterialmente…”

E poi ha accusato Antonella di stare approfittando della situazione per far parlare di lei o per vittimismo: “Ma veramente lei crede che io ci stessi provando con la Murgia, quando tutte le cose che ha visto nella clip io le ho fatte davanti a lei? Tutte! Ma chi ce crede…”

“Posso dire che stai dicendo delle ca…te proprio perché mi ricordo!”, ha concluso prima di andare via arrabbiato.

L’offesa di Donnamaria ad Antonella dopo quella confessione sulla Murgia: l’ha chiamata davvero così? Cosa è successo stanotte

Mentre andava via dopo il suo exploit nei confronti di Antonella, però, in molti si sono accorti che Edoardo ha pronunciato certe brutte parole che sembravano proprio dirette a lei.

“Vai vai, cavalca… ‘sta bugiarda mamma mia“, ha detto chiaramente. Poi si è sentita la parola “put…a“. C’è chi crede che si sia riferito a lei utilizzando quell’appellativo assai poco carino, chi invece sostiene che abbia detto “po..a put…a“, in una generica imprecazione. Quale sarà la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy