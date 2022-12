GF Vip, Edoardo simula il gesto dello schiaffo su Antonella: saranno presi provvedimenti dagli autori?

Nuova crisi al GF Vip tra Antonella ed Edoardo ma è il gesto dello schiaffo di lui che sta facendo discutere. Saranno presi provvedimenti?

Al GF Vip c’è una nuova crisi in atto tra Edoardo ed Antonella durante la quale c’è stato un gesto di uno schiaffo simulato: se finora era stata lei a far discutere, stavolta è il gesto di Donnamaria a fare indignare tutti.

GF Vip: Edoardo finge di dare uno schiaffo ad Antonella. Il gesto fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo un litigio nel quale Antonella ha detto ad Edoardo di non voler più stare con lui, mentre lei si struccava, Donnamaria le si è avvicinato con fare scherzoso. Lei era visibilmente infastidita mentre lui le diceva: “Perché io sono pazzo? Dimmi un motivo per il quale sarei pazzo?”

Poi ha provato ad abbracciarla e lei lo ha scacciato. È stato allora che lui, allontanandosi, ha finto di darle uno schiaffo sulla faccia.

In molti stanno ora chiedendo che vengano presi provvedimenti nei suoi confronti: “Prima le tocca la faccia con un gesto aggressivo, basta vedere la sua reazione! Poi simula il gesto di uno schiaffo! È il caso che lui vada fuori!”. E c’è anche chi tira fuori un semplicissimo “vergogna“

Cosa succederà? Saranno presi provvedimenti su Edoardo Donnamaria? Quel gesto aveva davvero intenzioni violente?

Tutti dalla parte della Fiordelisi: cosa sta succedendo tra i telespettatori

In tanti, tra i telespettatori del GF Vip stanno anche empatizzando con la Fiordelisi con parole come: “Il problema è che lei è troppo innamorata per mandarlo a fa…o e non ha visto neanche la metà delle ces…te che Edoardo ha detto su di lei. Mi dispiace troppo per Antonella“. Oppure: “Antonella mi piace zero ma Edoardo che la offende e sminuisce sempre quando litigano anche no“.

E c’è anche chi fa notare che però c’è una sorta di incoerenza anche tra i telespettatori stessi: “A me che chiediate la squalifica di Edoardo per il gesto nei confronti di Antonella mi sta anche bene ma o vi indignate pure per la Rossetti che va ad un centimetro dal viso di Antonino e Antonella che tira ceffoni ad edoardo da 3 mesi o chiudete il c…o“

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy