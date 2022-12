GF VIP, Edoardo teme Antonella? Cosa svela a Nicole su quelle confidenze fatte alla sua fidanzata

Al GF Vip la coppia formata da Edoardo e Antonella Fiordelisi non convince nemmeno lo stesso Donnamaria. Ecco cosa teme il concorrente.

Al GF Vip, Edoardo Donnamaria si è lasciato andare a qualche confidenza con Nicole Murgia, parlando di Antonella Fiordelisi… ma cosa le avrà mai svelato sulla sua ragazza?

GF Vip: Edoardo e le sue paure su Antonella rivelate a Nicole

Andiamo con ordine. Nel corso del reality show di casa Mediaset, Edoardo Donnamaria ha ammesso di “temere” la fidanzata e il suo possibile comportamento: “Io una volta volevo scriverle una cosa ma non gliel’ho più scritta… Avrei voluto dirle delle cose, delle insicurezze mie nei confronti suoi e non lo faccio. Perché poi le usa contro di me“.

“Certo: perché non ti senti tutelato nel momento in cui io te le posso raccontare poi le puoi usare contro di me“, ha risposto Nicole.

“Sì, ma non lo fa con cattiveria… lo fa con questo suo modo di fare…”, ha replicato Donnamaria, difendendo suo modo Antonella. Ad ogni modo, è chiaro che ha dimostrato di temere il modo di fare e gli atteggiamenti della Fiordelisi… Quest’ultima come prenderà queste confidenze a Nicole?

Edoardo difende Nicole dall’offesa della Fiordelisi: ‘questa è imbecille’. Cosa è successo stanotte

Nella notte, al GF Vip, ad un certo punto Nicole è stata chiamata in confessionale. In quel momento, Antonella, Edoardo e Onestini stavano lavando i piatti e la Fiordelisi si è lasciata sfuggire un commento: “Giustamente… almeno si fa un confessionale“.

A Donnamaria non è piaciuto ciò che ha detto la ragazza, tanto da averla subito rimproverata, difendendo Nicole, con un: “Ma perché devi rompere il ca..o a tutti, Antonella? Ma che ti ha fatto la Murgia? Mi spieghi? Ma perché devi continuare a rompere i cog….ni a tutti? Abbiamo appena finito di discutere e ricominci“.

“Vabbè, i piatti li fate voi. Io con te non ci sto, mi dispiace“, ha concluso Antonella andando via arrabbiatissima, mentre un esterrefatto Donnamaria ha detto a voce alta: “Questa è imbecille!”.

