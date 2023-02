GF Vip, Edoardo e la battuta sul portarsi a letto Alberto: cosa dichiara davanti a tutti lasciando di stucco Tavassi

Edoardo Donnamaria continua con alcune ambiguità nei confronti di Alberto De Pisis: sta solo giocando?

Seguendo le vicende dei concorrenti all’interno della casa del GF Vip, molti utenti da mesi sostengono una certa ambiguità da parte di Edoardo, con il quale Alberto ha instaurato da subito un buon rapporto.

Quest’ultimo, però, spesso è apparso spinto da un sentimento più profondo, con cui Edoardo a volte è sembrato giocare. Ad alimentare questa tesi si aggiunge l’ennesima frase ambigua di Edoardo che, durante una chiacchierata goliardica, ha alluso a un possibile rapporto tra i due.

“Alla fine va a finire che mi lascio con Antonella e mi tr***o Alberto” ha affermato, ridendo, Edoardo. Tavassi, che era lì nei paraggi, è rimasto di stucco.

Edoardo e la richiesta che mette in imbarazzo Alberto: ‘possiamo far finta di fare s…o?’. Come reagisce il ragazzo alla provocazione

Ma le provocazioni di Edoardo nei confronti di Alberto non finiscono qua. In un’altra scena ripresa dalle telecamere e condivisa su Twitter, il fidanzato di Antonella ha visto Alberto ballare da solo in veranda e si è avvicinato a lui chiedendo: “possiamo fare finta di fare sesso?”. Alberto ha risposto: “Succederà”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy